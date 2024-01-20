Вынужден вернуться к теме отповеди Президента Украины Китаю и Трампу в Давосе, ибо кое-кто упрекает — а не слишком ли. Нет, не слишком. Мало.

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Сначала — насчёт хитровыхитренных китайцев.

Когда Си лично принял "не по рангу" российского премьера мишустина, ещё и так, как в КНР принимают только глав государств, то было свидетельством не уважения к россии, а наоборот — демонстративным унижением путина за то, что тот позволяет себе такое, на что Китай согласия не давал, например — ядерный шантаж. Си как бы сигнализировал: у него есть для россии более спокойный преемник.

Когда же Зеленский отказался от встречи с китайским премьером, история была сосем другая: во-первых, то был ответ на инсинуации, что китайцы не дали согласия на встречу: нет, это мы не согласились, а не они; во-вторых же (и главное!), КНР сейчас не в таком политическом положении, чтобы ставить условия — то у них вместо Главного китайца переговоры будет вести какой-то Хуй (это, напомню, его фамилия), то премьер.

Нужно постоянно напоминать Китаю и миру: если КНР не делает всё возможное для возвращения территориальной целостности Украины, то это никак не согласуется с желанием Си полностью покорить Тайвань, потому что не может быть полноценная территориальная целостность для одних и поддержка её отсутствия для других — это есть политическая беспринципность и безответственность.

Так что Украина должна это постоянно подчёркивать, побуждая КНР к общему подходу касательно целостности вместо "что можно Китаю, того нельзя остальным". Именно на этом следует громко ставить ударение на всех форумах, и тогда Си будет хотеть встречи с Зеленским не меньше его, а главное — начнёт действительно давить на путина.

Теперь — насчёт Трампа.

Реально его слова об обеспечении быстрого прекращения нашей войны это фактически призыв к очередному Мюнхенскому сговору. Однако же напомню: не прошло и даже года после той сделки "Цивилизации" с гитлером, как началась Вторая мировая. Трамп хочет Третьей? И мне ещё говорят современные отечественные чемберлены и чемберленки, что не нужно его дразнить? Пусть даёт проглотить кусок Украины, считая, что так накормит агрессора?

Кстати, как сейчас выясняется, согласно мордорским секретным инструкциям, если бы Украина в 2014-м не послушала Обаму и дала отпор путинским засланцам в Крыму, они должны были покинуть Украину без сопротивления.

Но тогда испугались хотя бы действующего на тот момент американского президента. Сейчас уже боимся возможного будущего? Так войны не выигрывают.