Теракты вблизи Кабульского аэропорта, в которых по сообщениям СМИ пострадали около тысячи человек и погибли более 100, включая 13 американских солдат, были совершены местными представителями ИГИЛ -Х. О реинкарнации этой террористической организации в Афганистане я писал сразу же после решения Байдена о выходе американского контингента.

Уверен, эти теракты не будут последними. В вакууме власти, который сейчас наблюдается в Афганистане, совершать их стало намного проще. У Талибана отсутствует опыт предотвращения террористических угроз. Они привыкли сами их совершать. Что гораздо проще, чем их предотвращать. Нет ни умений, ни разветвленной сети информаторов, ни кадров, ни средств, ни службы разведки. Напомню, что ИГИЛ -Х стала единственной экстремистской организацией в мире, которая не поздравила Талибан с победой над США.

Видео дня

Так что сейчас они будут пытаться увеличить свою поддержку и продолжать мстить США за свое поражение в Ираке и Сирии.

Если США за 20 лет пребывания в Афганистане и триллионе потраченных средств не смогли полностью уничтожить террористическую сеть ИГИЛ, то что уж говорить о Талибане.

Талибы на самом деле сейчас не заинтересованы в терактах и тем более гибели американских солдат, что может вызвать жёсткую реакцию Вашингтона и ответные действия. О которой уже заявил Байден. Но и купировать все угрозы ввиду указанных мною выше факторов они также не смогут.

Как я и говорил в своей программе "Контрольный удар с Максимом Яли", Байден повторил ошибку Обамы при поспешном выводе военного контингента из Ирака .

И теперь будет "расхлебывать" результаты своей ошибки. А ведь чуть более через год в США "промежуточные" выборы в Конгресс США. И если ситуация будет развиваться в том же духе, это обязательно скажется на их результатах. Особенно в Сенате, где существует паритет 50/50 + Контрольный голос вице-президента Камалы Харрис в пользу демократов .

Обвал рейтинга поддержки политики Байдена уже об этом свидетельствуют. И республиканцы будут использовать эту "карту" по-максимуму.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.