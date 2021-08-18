После взятия Кабула талибы развлекались в парке детских аттракционов и спортзале. Видео

После захвата столицы Афганистана Кабула боевики движения "Талибан" решили развлечься на местных аттракционах. Кроме того, они занимались в спортзале, размещенном в президентском дворце.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале The Quint. Предварительно, кадры были сняты в понедельник, 16 августа, на следующий день после падения города и выезда из страны президента Ашрафа Гани (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Как видно на ролике, группа талибов пошла на картинг – развлечение на простейших гоночных автомобилях без кузова. Мужчины весело катались на маленьких машинках, врезаясь друг в друга.

Видео дня

На другом фрагменте видео показано, как представители "Талибана" (некоторые с оружием в руках) катались на детской карусели в парке развлечений в Кабуле. Они сидели на небольших лошадках и ездили по кругу.

Кроме того, боевики устроили тренировку в спортзале президента. Они пробовали заниматься на тренажерах, бегали и снимали друг друга на камеры мобильных телефонов.

Напомним, что ранее боевики "Талибана" проникли в пустой дом маршала афганской армии Абдулы-Рашида Дустума, бывшего вице-президента страны и лидера партии "Национальное исламское движение". Они сняли на видео роскошную обстановку и устроили "пир" в зале с позолоченными креслами.

Как писал OBOZREVATEL: