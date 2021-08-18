После взятия Кабула талибы развлекались в парке детских аттракционов и спортзале. Видео
После захвата столицы Афганистана Кабула боевики движения "Талибан" решили развлечься на местных аттракционах. Кроме того, они занимались в спортзале, размещенном в президентском дворце.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале The Quint. Предварительно, кадры были сняты в понедельник, 16 августа, на следующий день после падения города и выезда из страны президента Ашрафа Гани (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).
Как видно на ролике, группа талибов пошла на картинг – развлечение на простейших гоночных автомобилях без кузова. Мужчины весело катались на маленьких машинках, врезаясь друг в друга.
На другом фрагменте видео показано, как представители "Талибана" (некоторые с оружием в руках) катались на детской карусели в парке развлечений в Кабуле. Они сидели на небольших лошадках и ездили по кругу.
Кроме того, боевики устроили тренировку в спортзале президента. Они пробовали заниматься на тренажерах, бегали и снимали друг друга на камеры мобильных телефонов.
Напомним, что ранее боевики "Талибана" проникли в пустой дом маршала афганской армии Абдулы-Рашида Дустума, бывшего вице-президента страны и лидера партии "Национальное исламское движение". Они сняли на видео роскошную обстановку и устроили "пир" в зале с позолоченными креслами.
Как писал OBOZREVATEL:
Европейский Союз 17 августа заявил, что готов сотрудничать с новым афганским правительством только в том случае, если в государстве будут уважать основные права, в том числе права женщин.
Представители исламистского движения "Талибан" также обязаны не допустить использование территории страны террористами.