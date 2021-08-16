Закончился еще один акт трагедии, связанный с Афганистаном, талибы захватили Кабул, президент бежал, как бежало и все то, что называло себя властью. Но трагедия здесь не в том, что вместо относительно светского правительства теперь воцарилась власть религиозных фанатиков. Она совсем в другом и вот почему. На самом деле все эти смены власти для Афганистана вообще и для большей части населения в частности, ровным счетом ничего не значат.

Если вести речь о государстве Афганистан, то можно было бы сказать о том, что теперь оно свернуло в сторону средневекового мракобесия, но это было бы справедливо лишь в том случае, если бы правительство этой страны имело бы какой-то другой и намного более достойный путь развития, который был прерван нашествием талибов. Но такого курса не было в принципе и потому сворачивать было буквально не с чего.

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Во второй половине 20-го века страна медленно всплывала из средневековья до уровня, на котором она в принципе могла осознать возможные варианты развития. Светская власть была крайне хрупкой и потому к ней надо было относиться так, как это делают сисадмины: "не ломай то, что работает". Но совок влез туда и все поломал, пытаясь построить нечто вроде страны победившего пролетариата. Но все, что удалось там сделать, это правительство, крайне далекое от населения и потому – живущее само по себе, а население – само по себе.

То есть, население осталось в эпохе позднего средневековья, а правительство пыталось придать стране внешние черты чего-то демократического и Афганистан тогда как раз и назывался демократической республикой. Но как оказалось, созданное извне правительство неспособно функционировать без финансовой, военной и любой другой помощи извне. Как только совок вышел из Афганистана, созданный им режим рухнул в кратчайшие сроки. Потом туда зашли американцы и повторили то же самое – создали квази-правительство, которое ничего не может сделать без посторонней и главное – мощной военной помощи. И в этот раз американцы даже выйти оттуда полностью не успели, как режим рухнул.

Все получилось некрасиво, поскольку президент США в апреле, когда подтвердил быстрый вывод американских войск из Афганистана, получил вопрос от журналистов о том, не будет ли это напоминать Сайгон образца 1975 года? На что он ответил, что Афганистан не Вьетнам, а Кабул – не Сайгон и вертолетов над посольским комплексом в Кабуле не будет. Но он ошибся. Сейчас вертолетами персонал посольства вывозится в аэропорт, откуда самолетами людей вывозят в Кувейт.

Но со стороны все выглядит как в Сайгоне и даже батальон 82-й воздушно-десантной дивизии – тоже на месте, как и два батальона морской пехоты и еще один армейский батальон. Авианосцы там поставить негде, а потому вереницы бортов эвакуируют персонал американского посольства и тех афганцев, которые плотно работали с американцами. В общем это – калька сайгонской эвакуации.

И по большому счету это – не хорошо и не плохо. О том, что режим обречен, стало понятно после того, как экс-президент Трамп объявил о выводе войск из Афганистана, а контрольным выстрелом стало заявление действующего президента Байдена о том, что он продолжает политику вывода войск, объявленную его предшественником. В связи с этим было непонятно, откуда появились данные о том, что начиная с середины уходящей недели прогнозируется 90 дней за которые Талибан захватит всю страну. Ведь никакой организованной обороны не было, да и не могло быть в принципе. И в общем, войска бывшего правительства просто отказывались воевать с талибами и целыми гарнизонами, с оружием и амуницией, переходили на их сторону.

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