'Талибан' заблокировал эвакуацию, а Байден заявил о риске терактов. Главное о ситуации в Афганистане

"Талибан" заблокировал эвакуацию афганцев, а США спешат окончательно покинуть страну из-за риска терактов. По словам президента Джо Байдена, для американцев растет угроза со стороны "Исламского государства".

OBOZREVATEL рассказывает о главных событиях к этому часу.

Представители исламистского движения перекрыли дороги в аэропорт Кабула для жителей Афганистана. Теперь покинуть страну могут только иностранные граждане. Это якобы связано с опасениями того, что страна потеряет таких специалистов, как врачи и инженеры или же "люди погибнут в давке".

"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проезжать запрещено... Мы просим (американцев) остановить этот процесс. Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", – заявил пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид.

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Отметим, что ранее исламисты обещали, что не будут останавливать афганцев, которые захотят покинуть страну после 31 августа, при наличии всех необходимых документов.

Страны "Большой семерки" согласовали "дорожную карту" отношений с исламистским движением "Талибан". Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии заверили афганский народ в своей поддержке и отметили, что будут поддерживать беженцев из страны.

"Нашей первоочередной задачей является безопасная эвакуация наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам в течение последних двадцати лет, и безопасный выход из Афганистана", — говорится в заявлении.

Страны отметили, что будут оценивать "Талибан" не по словам, а по их действиям. Они предупредили, что боевики будут нести ответственность за нарушение прав человека, в частности женщин и различных меньшинств. А легитимность власти талибов будет зависеть от выполнения международных обязательств.

Американский президент Джо Байден заявил, что Штаты планируют закончить эвакуацию из Афганистана до 31 августа. Политик отметил, что Вашингтон пытается соблюсти установленный срок, поскольку растет обеспокоенность относительно угрозы нападений боевиков.

"Чем быстрее мы сможем закончить, тем лучше... Каждый день операций создает дополнительный риск для наших войск", – подчеркнул он.

К тому же, Байден отметил рост угрозы для американских сил со стороны действующего в Афганистане филиала террористической группировки "Исламское государство". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также выразил сомнение, что эвакуацию продолжат после 31 августа, поскольку ситуация становится все более опасной.

Два американских чиновника, выступая на условиях анонимности, заявили, что растет беспокойство по поводу террористов-смертников в аэропорту Кабула, который переполнен желающими покинуть Афганистан.

Работающие женщины в Афганистане должны оставаться дома до тех пор, пока не будет разработана система правил, обеспечивающая их безопасность, заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

"Наши силы безопасности не обучены тому, как обращаться с женщинами. Некоторые не знают, как с ними правильно разговаривать, – сказал Муджахид. – До тех пор, пока мы не обеспечим женщинам полную безопасность, мы просим их оставаться дома".

Боевики запретили вывозить из страны доллары и антиквариат. Представитель движения отметил, что вывоз валюты запрещен "как по земле, так и по воздуху": у нарушителей будут конфискованы их ценности, а сами они столкнутся с правосудием.

Бывший министр внутренних дел Афганистана заявил, что Талибан убивает детей. Масуд Андраби, уволенный в марте, разместил в Twitter фотографии людей, в том числе и маленького ребенка, которых якобы убили боевики.

Американское издание CNN со ссылкой на источники написало, что глава ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла "Талибан" Абдулой Гани Барадаром.

Журналисты отмечают, что администрация Байдена поддерживает регулярные контакты с талибами в течение всего процесса эвакуации граждан, которые хотят покинуть Афганистан. А встреча Бернса с представителями движения – это первые прямые переговоры на высшем уровне с тех пор, как талибы захватили власть.