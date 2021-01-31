На позапрошлой неделе ряд банков, которые работали с компаниями 45-го президента, заявили о прекращении работы с ними. Как всегда, банки дают минимум информации о мотивах своих действий, не стали исключением и эти заявления. Тем не менее, всем стало понятно, что банкиры всегда просчитывают риски тех или иных мероприятий наперед, и если таковые становятся слишком серьезными, уводят свои деньги подальше от таких мест.

В таких случаях срабатывает старый и хорошо известный принцип: "Ничего личного, только бизнес". Только вот над этим принципом имеется общая логика, гласящая о том, что таких заявлений не последовало после ухода из Белого дома Барака Обамы, Джорджа Буша или Билла Клинтона, а в этот раз такое заявление было сделано сразу несколькими банками и кроме американских, отметился еще и Дойче Банк.

А вот прошедшая неделя стала знаковой по исходу из ядра юридической команды Трампа ведущих и самых знаменитых адвокатов, которые присоединились к массовому исходу юристов на стадии оспаривания результатов выборов, о чем мы уже подробно писали. Но все же, этот исход был обусловлен компаниями – "обвесом", то есть – ушли пусть и знаменитые, но не совсем звездные адвокатские команды, а на прошлой неделе на выход пошли именно "тяжелые фигуры".

Так, стало известно о достижении обоюдного решения по выходу из команды юридической поддержки Трампа двух адвокатов из Южной Каролины – Бутча Бауэрса и Деборы Барбье. С первым у Трампа уже возникали трения по поводу его участия в оспаривании результатов выборов, но несмотря на его категорическое нежелание пачкаться в эти мероприятия, он оставался в команде как ведущий специалист по вопросам импичмента.

Надо заметить, что Бауэрс является мастодонтом в области импичмента, поскольку кроме теоретических активов, он имеет удачный процесс импичмента, который он отыграл на стороне губернатора Северной Каролины в 2009 году. Поскольку такие мероприятия на достаточно высоком уровне происходят не часто, то иметь такого специалиста в пору действующей процедуры импичмента было не просто оправдано, но и необходимо. Но как говорят инсайдеры, Трамп настаивал на изменении линии защиты в ходе импичмента так, чтобы главной темой опять стали "массовые фальсификации выборов".

В общем, Бауэрс поставил вопрос ребром, либо делаем так, как он предлагает, либо капризы Трампа будет исполнять кто-то другой. Как видно, Трамп избрал свой вариант защиты и адвокат ушел. Вместе с ним ушла адвокат Дебора Барбье, в свое время довольно долго проработавшая федеральным прокурором, а потом – ушедшая в адвокатуру и специализирующаяся на преступлениях "белых воротничков".

Она тоже считается крупным специалистом именно в сфере должностных преступлений, поскольку ее практический багаж состоит из опыта работы "по обе стороны баррикад" и ей на собственной практике известны методы построения тактики как обвинения, так и защиты. В случае с импичментом Трампа, такой актив имеет особую ценность. И вот она ушла одновременно с Бауэрсом, что говорит о ее несогласии с тем, что и как делает Трамп в плане выстраивания защиты на процесс импичмента.

Именно этот эпизод уже говорит даже не о том, что там экс-президент натворил и что нарушил, а о том, что он является носителем мощного разрушительного потенциала и даже перед лицом крупных личных неприятностей, он остается верным себе и действует, как слон в посудной лавке. То есть, банкиры и адвокаты просигнализировали всем о том, что Трамп – не тот человек, с которым можно иметь дело, и что от него нужно держаться как можно дальше. Но на республиканцев даже это не действует и они готовы держаться за эту лодку, даже понимая, что она уже тонет и идет ко дну.

А между прочем, даже без импичмента и все новых порций информации о прошлом Трампа, которые выплескиваются в прессу, процесс выхода Трампа в тираж выглядит вполне естественно. В самом деле, разгромная статья в "Гардиан", где описаны "этапы большого пути" экс-президента, не вызвала даже легкой дискуссии в рядах республиканцев. А ведь там речь идет о том, что российские, а ранее – совковые спецслужбы, взяли Трампа на "крючок" еще 40 лет назад и "окучивали его", играя на его нарциссизме и бесконечной алчности.

Самое интересное в этом эпизоде, даже не подробности и детали, изложенные в издании, а совсем другое. По большому счету, издание описывает свою версию того, как экс-президент стал активом зарубежной разведки и как эта разведка двигала его в первое кресло США. И наверняка, делала она это для того, чтобы получить собственный профит, который равноценен ущербу для Штатов. И вот именно эта странная любовь Трампа к Путину и Москве, а также роль Москвы в той эпопее, которая вознесла Трампа на самую вершину власти, как раз и была предметом рассмотрения процедуры первого импичмента.

Тогда был поставлен справедливый, хоть уже и существенно запоздалый вопрос "Ху из мистер Трамп?", и сами республиканцы могли получить на него четкий и ясный ответ. Но как известно, сенатское большинство республиканской партии со старта торпедировало этот процесс. Причем, тут нет предопределенности в оценках действий Трампа и чисто с юридической точки зрения, никто не имеет права называть его агентом Кремля и изменником, поскольку ясность в этот вопрос может внести только суд. В том случае, юрисдикция суда для действующего президента очерчена четко – Верхняя палата Конгресса США – Сенат.

Это значит, что окончательную ясность в этот крайне неприятный вопрос может и обязан был сделать сенатский суд. А ясность эта могла возникнуть исключительно после того, как там были бы рассмотрены все собранные материалы дела и возможно – вызваны туда для дачи показаний свидетели и фигуранты. Только вот республиканский Сенат не стал делать ничего из этого, а просто отмел материалы как заведомую чушь.

Однако ясность в этот вопрос так и не была внесена, а раз так, то он может возникнуть позже, и если таки выяснится, что Трамп четыре десятка лет был кремлевским суперкротом, то какова цена будет всем этим деятелям, которые потопили первый импичмент и намерены это сделать во второй раз, в том же самом стиле? Кем, как не соучастниками, их тогда можно назвать?

То есть получается, что республиканцы не обращают внимание на то, что не сморя на их "сомкнутые ряды" и партийную круговую поруку, профи "выходят из Трампа", причем – делают это исходя из соображений, которые базируются на объективных данных, собранных на профессиональной основе, а не по принципу "нравится. – не нравится".

А ведь кроме этих индикаторов объективного состояния дел, есть еще и прямые указатели, которые прямо базируются на объективной реальности. А она гласит о том, что проигравший выборы деятель в США неизбежно будет постепенно тонуть. Этот самый принцип лично и многократно артикулировал сам Трамп. Он всегда презрительно отзывался о проигравших, как о лузерах-неудачниках. Более того, лузерами он умудрился назвать даже американских солдат, погибших во время войны. То есть, он культивировал резко негативное отношение как к проигрышу, так и к проигравшему.

Но в данный момент он является классическим примером лузера, который проиграл не только выборы и свыше пяти десятков судебных процессов, на которых он пытался отменить их результаты, он же проиграл выборы двух сенаторов в Джорджии. Причем, сам Трамп обещал сенаторам-республиканцам показать там мастер-класс и лично вмешался в предвыборную кампанию и проиграл там со счетом 0:2, то есть – провалил выборы с треском. А потом он проиграл свой "путч" 6 января. Проще говоря, начиная с 3 ноября, он проиграл буквально все. И перестал быть "везунчиком", притягивающим победу.

А вот как выглядело распределение внимание прессы к Трампу и Байдену в начале прошедшей недели.

Этот график показывает неизбежное, лузер уходит в забвение и наоборот, победитель выборов, даже не беснуясь на трибунах в стиле Муссолини или Гитлера, все равно перехватывает инициативу и внимание. В общем, Трамп – цепляется за прошлое и его можно понять, поскольку его будущее выглядит все более мрачно из любого окна, кроме окна Овального кабинета. А вот почему за прошлое цепляются республиканцы – вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Но он, этот ответ, все же будет найден.

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