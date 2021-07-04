Как известно, 29 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, в рамках которой были обсуждены “угрозы” для РБ и РФ, исходящие от всего мира. И, надо сказать, обсудили очень даже хорошо, ведь не прошло и полгода, а Александр Лукашенко разродился очередной порцией фейков и крайне неадекватных решений.

В первую очередь, речь идёт о закрытии границы с Украиной, о которой заикнулся Александр Лукашенко, а во вторую, обвинениями Украины в поддержке неких беларуских “отрядов самообороны” и отправке им оружия и боеприпасов.

На собрании в честь Дня Независимости, которое прошло 2 июля, Александр Лукашенко сообщил о вскрытии неких "спящих" террористических ячеек, которые якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия. Причём основным “боевым резервом” этих “отрядов самообороны” Лукашенко назвал одноимённый Telegram-канал, у которого администратором чата являлся, невероятно, но бывший гражданин России, а ныне проживающий в Германии некий де Хоффман, а модератором группы, гражданин РФ некий Дудников…

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Согласитесь, что-то в этом свитере не вяжется? Некую террористическую группу в Беларуси курируют Литва, Польша, США, Украина и Германия, а управлением и администрированием занимаются россияне?

Но для пущей убедительности беларуские пропагандисты, в настоящее время работающие под чутким руководством своих российских коллег, представили видео некоего покушения на распространителя фейков и манипуляций, журналиста и ведущего Григория Азаренко. Причём, невероятно, но для покушения использовался пистолет, который привезли из Украины!

Вот в Беларуси, стране, где после Второй мировой войны в земле остались тонны оружия, которое, мне прекрасно известно, в том числе, является в ходу и его вполне реально приобрести на чёрном рынке, решили для покушения на пропагандиста везти через границу пистолет!

Причём, как видно из видео, которое до неприличия выдаёт халтурную инсценировку, видно, что контакт был близкий настолько, что и пистолетом можно было не пользоваться. Шило в печень – и прощай. Но нет… пистолет везли аж из Украины!

Как бы там ни было, а правительству Украины сейчас, на мой взгляд, следует действовать по двум направлениям.

Первое – это поиск поставщиков, способных заменить те поставки товаров и сырья, которые идут из Беларуси в нашу страну. Начиная от нефти и нефтепродуктов, которые являются превалирующими в беларуском импорте, вплоть до техники.

Всё это заменимо и не является критическим для Украины импортом, который никто, кроме Беларуси, не сможет осуществить.

Второе – полностью поддерживаю жёсткий режим введения санкций против Беларуси и, Украине следует к нему присоединиться, даже в одностороннем порядке.

Александр Лукашенко заявил о перекрытии границы, сам до конца не понимая, что он имел ввиду. Так чего же мы ждём? Давайте перекрывать границу с нашей стороны, чтобы соседям не так страшно было.

Хотя, прекрасно понятно, что вся эта суицидальная рефлексия Александра Лукашенко является ничем иным, как следствием визита в Беларусь Николая Патрушева. Но это отнюдь не оправдание для президента РБ, а как раз наоборот, повод насторожиться ещё больше.

Ведь если Николай Патрушев побуждает Александра Лукашенко нести настолько несусветную чушь, всё больше и больше погружая того в болото конфронтации с соседями и всем цивилизованным миром, то на что эта марионетка пойдёт в следующий раз, в угоду своим кремлевским покровителям?

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