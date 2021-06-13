Саммита 16 июня в Америке ждут с некоторым недоумением, ибо далеко не всем демократам понятна и не всем по душе встреча лидера ведущей страны свободного мира с откровенным тираном и беззастенчивым убийцей. И ясно почему: демократы привыкли к тому, что политика базируется на неких моральных принципах, как бы выспренне это ни звучало, поэтому контакты с аморальными лидерами ими не приветствуются и не зря.

Истории известна итоговая безуспешность таковых. Как, к примеру, встреча Чемберлена с Гитлером в Мюнхене в 1938 году - политика умиротворения нацистской Германии уже через год привела к мировой войне. С другой стороны, иногда приходится пожимать руку даже людоеду и ехать для этого черт знает, куда - взять встречи Рузвельта и Черчилля со Сталиным в Тегеране в 1943-м и в Ялте в феврале 1945-го.

А ведь не слишком здоровому Рузвельту такие поездки давались нелегко. Кстати, очень уж быстро, всего лишь через два месяца после посещения Ялты, ушел он в мир иной, и в свете недавних отравлений Быкова и Навального подобные подозрения уже не кажутся фантастическими. Советская власть еще с Генриха Ягоды обзавелась службой отравителей, так что ничто не ново под русской Луной, включая “новичок”. Между прочим, поступала не так давно информация, что оперативная база путинских агентов расположена во французских Альпах - у швейцарской границы...

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По счастью, президента Байдена к встрече с Путиным готовил глава ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, человек знающий, считающий Россию "разрушительной силой" и потенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Большую работу ведет на этом направлении и глава Госдепа Энтони Блинкен, потомок выходцев из Украины. Именно он, мастерски организовав оперативную консолидацию сил Запада, включая всестороннюю поддержку Украины, показал Путину, что попытка напугать мир и неньку сосредоточением трех армейских группировок у ее границ, проделанная в марте-апреле, может в конечном итоге стоить России слишком дорого.

Более того, на страже здоровья и безопасности президента США стоит Швейцария! Она не только прикрыла небо над Женевой, что весьма важно после событий в небе Беларуси, но и объявила, что на саммит США - Россия будут допущены только лица, вакцинированные вакцинами, которые были сертифицированы в ЕС и в Швейцарии. Надеюсь, швейцарцы сдержат слово и мы узнаем, чем же вакцинировался супер-пупер патриот Путин: российская вакцина “Спутник” в ЕС не сертифицирована...

Да, встреча Байдена с Путиным далеко не у всех встречает понимание и даже протеже последнего Трамп пытается спекулировать на якобы ослаблении санкций против “Северного потока-2”. И это Трамп, при котором вывели из-под санкций Дерипаску, а крымские консервы фирмы “Пролив” продавались в Нью-Йорке! Это Трамп, едва ли не половина команды которого имела большие проблемы с законом вплоть до тюремного заключения из-за коррупционных связей с Россией.

Хотя республиканская партия в целом особых претензий по этому поводу не выдвигает, поскольку она сама давно связана с русскими, и в недавнем письме Лиз Стефаник ко мне этот момент среди прегрешений Байдена не педалировался. Кто такая Стефаник? Недавно она заменила слишком принципиальную Лиз Чейни на третьем в иерархии партийном посте, я уже писал об этом.

Гм, тут вот какой казус: по какой-то случайности (вероятно, из-за фамилии и чрезмерного любопытства) я вот уже несколько лет считаюсь если не столпом, то надежной опорой суровых северных флоридских республиканцев, выразителем мнения местной русскоязычной диаспоры и поэтому регулярно получаю письма из штаба партии. А с августа прошлого года по 5 января нынешнего сам Трамп писал мне чуть ли не ежедневно, а порой и дважды в день! Н-дас...

Но вернемся к теме. Отметая сомнения и обвинения, в команде Байдена подчеркивают, что ни о каких компромиссах и речи быть не может, что просто у президента такая работа, что фактически это будет последняя попытка втолковать обезумевшей стране, что она зашла слишком далеко на пути противостояния демократическому миру и что этому миру все же придется принять меры для своей безопасности. Что совершенно верно. К тому же в ней, в команде, а там сплошь высокие профессионалы, считают, что заключительная совместная пресс-конференция президентов не самая лучшая идея и предпочтительнее индивидуальные подведения итогов.

А вот это уже удар под дых и нокаутирующая шайба в промежность питерскому самбисту, ночному хоккеисту. Или звонкий щелчок по носу, ежели без славословий! Ведь именно совместная пресс-конференция и являлась главной целью поездки Путина в Женеву - мол, со мной считаются, я при делах и витаю в высоких международных сферах! Да, нас не любят, но боятся и уважают - в моем личном лице. И тут на тебе: такой демонстративный афронт-облом не по понятиям.

Почему Байден согласился встретиться с Путиным? Он полагает, что необходимо использовать любую возможность, дабы втолковать тому, что США намерены ограничить хамство его страны и могут больно прищемить ей хвост. Да, не все разделяют эти надежды, но возможно, и даже весьма вероятно, что кое какие весьма весомые аргументы у Байдена в запасе есть и что они подействуют.

А вот зачем Путин едет в Женеву? Надежд выклянчить что-то у него никаких, запугать тоже не получится, в том числе и союзом с Китаем (зачем мощному Китаю, чья экономика теснейшим образом завязана на Запад, полоумный союзник с его проблемами и его авантюрами?), тогда что же остается в основании поездки? Одно-единственное: см. выше про понты. С которыми плохо получается и из Женевы вырисовывается Каносса...

Что касается украинского вектора политики, то представители американской администрации не устают подчеркивать, что позиция США в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и ее стремления в НАТО неизменна. В чем нет ни малейших сомнений. Однако следует заметить, что строить отношения с Америкой следует аккуратно. К примеру, не стоило предыдущей украинской власти иметь дело с такими одиозными личностями, как Майкл Флинн и Руди Джулиани. Но об этом в следующий раз, политика не борщ.

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