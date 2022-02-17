Стихия сносила дома и авто: в Бразилии в результате мощного наводнения и оползней погибли больше 100 человек. Фото и видео

В результате мощного наводнения и оползней, вызванных чрезвычайно сильными ливнями, в Бразилии погибло по меньшей мере 104 человека. Государственный департамент гражданской обороны сообщил, что это был самый сильный дождь в стране с 1932 года.

По предварительным данным в некоторых регионах Бразилии за два часа выпало 240 миллиметров осадков. Об этом сообщает издание G1 (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также в результате стихии очень много людей пропали без вести. При этом пожарная служба до сих пор не знает точное число пропавших, но предварительные данные чрезвычайных служб указывают, что в розыске находится не менее 35 человек.

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Кроме того, по меньшей мере 54 дома были разрушены дождями, более 370 человек вынуждены были укрыться во временных убежищах. В розыске пропавших участвуют около 400 пожарных. Также гражданская полиция Рио-де-Жанейро создала оперативную группу в городе. Примечательно, что потоки воды и оползней были такой силы, что сметали все транспортные средства на своем пути, превращая их в груду металлолома.

Мэрия Рио-де-Жанейро объявила чрезвычайное положение и сообщила, что бригады больниц были усилены для оказания помощи пострадавшим. В свою очередь Гражданская оборона сообщила, что в муниципалитете прогнозируется умеренный дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января сильные ливни постигли штат Сан-Паулу – наиболее густонаселенный в Бразилии. Вызванные им оползни и наводнения унесли жизни не менее 19 человек.