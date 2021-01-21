США возобновили контакты с ВОЗ сразу после решения Байдена
Госдепартамент США отдал распоряжение американским дипломатам за рубежом о возобновлении контактов со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прерванных при администрации Дональда Трампа.
Такой шаг был предпринят на выполнение указа президента Джо Байдена, который он подписал спустя несколько часов после инаугурации 20 января, отменив решение своего предшественника о выходе страны из организации. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что если бы президент не предпринял бы такого шага и не остановил процедуру выхода из ВОЗ, Штаты бы официально покинули организацию уже 6 июля 2021 года.
В заявлении команды демократа, которое было обнародовано еще до инаугурации, сообщалось, что США примут участие в работе исполнительного комитета организации на этой неделе. Причем американскую делегацию возглавит ведущий инфекционист доктор Энтони Фаучи.
Подчеркивалось, что администрация Байдена собирается работать с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами с целью реформировать и укрепить ВОЗ. А также, чтобы поддержать ее действия в сфере здравоохранения, в частности, во время пандемии.
Добавим, что Байден отменил многие громкие указы Трампа, также вернув страну в Парижское соглашение по климату.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.
В ответ глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что борьбу с пандемией не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал ВОЗ после обвинений со стороны президента США.
Позже Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
Также он пригрозил, что может вывести США из ВОЗ и Всемирной торговой организации.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.
В ответ Трамп направил письмо-ультиматум, в очередной раз угрожая прекратить финансирование ВОЗ из-за пандемии.
Администрация Трампа рассматривала возможность создания в Госдепартаменте подразделения, функцией которого будет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.
А в июле 2020-го Дональд Трамп официально уведомил о выходе США из ВОЗ.