США возобновили контакты с ВОЗ сразу после решения Байдена

Госдепартамент США отдал распоряжение американским дипломатам за рубежом о возобновлении контактов со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прерванных при администрации Дональда Трампа.

Такой шаг был предпринят на выполнение указа президента Джо Байдена, который он подписал спустя несколько часов после инаугурации 20 января, отменив решение своего предшественника о выходе страны из организации. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что если бы президент не предпринял бы такого шага и не остановил процедуру выхода из ВОЗ, Штаты бы официально покинули организацию уже 6 июля 2021 года.

В заявлении команды демократа, которое было обнародовано еще до инаугурации, сообщалось, что США примут участие в работе исполнительного комитета организации на этой неделе. Причем американскую делегацию возглавит ведущий инфекционист доктор Энтони Фаучи.

Подчеркивалось, что администрация Байдена собирается работать с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами с целью реформировать и укрепить ВОЗ. А также, чтобы поддержать ее действия в сфере здравоохранения, в частности, во время пандемии.

Добавим, что Байден отменил многие громкие указы Трампа, также вернув страну в Парижское соглашение по климату.

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