Перу объявила о пакте о воздушной безопасности с США после продолжительной паузы. Речь идет о соглашении о воздушной безопасности.

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Об этом сообщает Reuters. Цель – сделать так, чтобы правительство назвало попыткой не допустить проникновения самолетов, принадлежащих бандам наркоторговцев, в воздушное пространство южноамериканской страны.

А вот в правительстве говорится о том, что сделка возрождает двусторонний пакт о сотрудничестве в области безопасности с Соединенными Штатами, заключенный 20 лет назад, и позволит получить новую разведывательную и учебную поддержку для ВВС Перу.

Пакет документов охватывает модернизацию двух десятков вертолетов и радиолокационного оборудования, в заявлении также упоминается "интенсивное сотрудничество" с Соединенными Штатами, но без раскрытия стоимости помощи в области безопасности.

Министерство обороны США не сразу ответило на запрос о комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США вернули Перу 400 археологических древности.

Также ранее в оккупированном селе Урзуф возле Мариуполя российские военные устроили перестрелку с кадыровцами. Сообщается, что были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ.

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