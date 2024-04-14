США опрокидывают атомный авианосец в сторону Израиля – СМИ

На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке США решили направить помощь последним. В частности, Америка опрокидывает атомный авианосец USS Dwight Eisenhower в сторону Израиля.

Об этом сообщают СМИ. Также в сети опубликовали фото того же атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, который США опрокидывают в сторону Израиля.

Отмечается, что в ударную группу входят 90 самолетов и вертолетов, ракетное вооружение, системы ПВО RIM-7 Sea Sparrow, два ракетных крейсера и четыре ракетных эсминца.

Авианосец сможет перехватывать ракеты и беспилотники, запускаемые Ираном.

США также опрокидывают "дополнительные активы" на Ближний Восток "чтобы поддержать региональные усилия по сдерживанию и повысить защиту сил США", сообщил представитель Министерства обороны США.

Следует отметить, что в субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра.

Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу ABC News, что по Израилю будет запущено, предположительно, от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и подконтрольных хуситам регионов Йемена, но основная часть будет лететь из Ирана.

Президент США Джо Байден срочно прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке. Политик вернулся в Вашингтон, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

В Израиле в ожидании удара со стороны Ирана запретили проводить образовательную деятельность и ограничили собрание до 1000 человек. Эти ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля.

Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю.

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