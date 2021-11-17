США не исключают дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине: что известно о позиции Байдена

Администрация президента США Джо Байдена все еще взвешивает, как подойти к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Не исключена возможность дипломатического бойкота. Однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица, ознакомленные с этим вопросом. Бойкот возможен как знак протеста против нарушений прав человека в Китае – еще в прошлом году официальные лица США заявляли о причастности Республики к геноциду, учитывая ее политику в отношении уйгурских мусульман в провинции Синьцзян.

В понедельник, 15 ноября, Байден провел виртуальный саммит с главой Китая Си Цзиньпином, однако вопрос американского участия в Играх не затрагивался. При этом 16 ноября издание The Washington Post сообщило, что вскоре Белый Дом поддержит рекомендацию не посылать американских официальных лиц на игры, хотя обычно США отправляет делегацию на церемонии открытия и закрытия. В свою очередь в Администрации это сообщение никак не прокомментировали.

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"Мне нечего добавить по этому поводу. Но я могу вам сказать, что это не было частью разговора (Байдена и Си - ред.)", – сказал журналистам заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс.

При этом, как сообщил журналистский пул Белого дома, у самого Байдена СМИ также поинтересовались позицией по данному вопросу, но своим ответом он привел в замешательство журналистов.

"Делегация – это я", – сказал президент.

"Было неясно, что он имел в виду, а также понял ли он вопрос", – отметили журналисты.

Отметим еще в июне 2021 года конгрессмен-республиканец Майкл МакКол вместе с коллегами по партии, а также представителями демократов обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием перенести Игры-2022 из Пекина, поскольку в стране происходит геноцид уйгуров и других национальных меньшинств. Конгресмены добавили, что нельзя давать шанс руководству Китая улучшить имидж на международной арене.

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