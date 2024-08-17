Со ссылкой на The Washington Post сообщают, что Украина и россия должны были направить делегации в Доху в этом месяце для переговоров о заключении знакового соглашения о прекращении ударов по энергетической и силовой инфраструктуре с обеих сторон, что было бы равносильно частичному прекращению огня и дало бы обеим странам передышку.

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По словам чиновников, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную дипломатию, некоторые участники переговоров надеялись, что они могут привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны.

После известных событий в Курской области капризный мордор обиделся и отложил переговоры, хотя и не отменил их вообще, — чтобы не получилось так, что они ведутся под давлением.

Пусть откладывают, ведь другого пути у рф всё равно нет: 5 ноября выяснится, что власть в Америке получит то ли непрогнозируемый Трамп, то ли (и это пока что более вероятно) не менее непрогнозируемая — в отличие от Байдена — весьма импульсивная и переменчивая Харрис, а непрогнозируемых авантюрное, но трусливое пуйло опасается.