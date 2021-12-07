Экс-президент США Дональд Трамп всегда стремился быть в центре внимания и заняв кресло в Овальном кабинете, таки оказался в этом самом центре. Но потом, когда пришлось освобождать кресло, ему стало совсем грустно, поскольку так хотелось побыть еще в самом центре. И даже лишившись кресла, он делал и делает все, чтобы вернуться на первые полосы прессы. За последние пару недель из Вашингтона идет информация, которая говорит о том, что его желание может сбыться, хоть и не в том виде, как он себе это представляет.

Именно в этом промежутке времени появились общие сообщения о том, что следственный комитет Конгресса США, известный как "6 января", ведет переговоры с рядом экс-чиновников из администрации Трампа о том, чтобы те дали показания под присягой. Над заметить, что до последнего времени о таких переговорах ничего не было известно и считалось, что ближний круг Донни следует мафиозному закону омерта стойко и последовательно. Но в такой ситуации действует и другой принцип, раздельного финиша.

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Те, кто с любой стороны сталкивался с уголовным расследованием, когда по делу проходит множество фигурантов, наверняка знают о тактике следствия, когда первый заговоривший может выйти из дела вчистую. Раньше этот принцип действовал не официально и бандиту приходилось полагаться на слово следователя, который выведет его из дела, а сейчас уже имеется институт сделки со следствием. В США это действует уже давно и в принципе, все знают, как это работает.

Если в преступлении участвовало много людей, то рано или поздно кто-то заговорит и тогда максимальный профит получит тот, кто это сделал первым или в первых рядах, ну а кто заговорит последним, скорее всего – просто заговорит, без особых положительных последствий лично для себя. И вот похоже на то, что дело сдвинулось с мертвой точки и соратники Трампа начинают выстраиваться в очередь. Причем, уже засветились лица, которые имеют что сказать.

Так, сегодня стало известно о том, что согласие на сотрудничество со следственным комитетом Конгресса дал Марк Шорт, бывший начальник штаба вице-президента Майка Пенса. Эти данные подтвердили сразу три независимых источника внутри следственного комитета. Согласно данным CNN:

"Шорт и сейчас остается одним из ближайших советников (бывшего вице-президента США, времен Трампа – ред.) Пенса и является непосредственным свидетелем многих критических событий, которые расследует комитет. В том числе того, что случилось с Пенсом в здании Капитолия 6 января и главное – как бывший президент Дональд Трамп оказал давление на бывшего вице-президента, чтобы он не "сертифицировал" президентские выборы в тот день".

Пока не вполне понятно, является ли согласие Шорта его личной инициативой или он это делает с благословения Пенса, но близкие к следствию источники говорят о том, что Шорт уже явился примером для ряда сотрудников аппарата бывшего вице-премьера. Ожидается, что кроме него показания дадут еще несколько человек. И это – вполне возможно, поскольку он является чуть ли не самым старожилом в окружении Пенса.

Так Шорт считается одним из самых преданных помощников Пенса и работал на бывшего вице-президента более десяти лет, в том числе, когда Пенс был членом Конгресса США. До работы в качестве начальника штаба Пенса Шорт был законодательным директором Трампа в течение первых 18 месяцев его президентства, после чего он вернулся в аппарат Пенса.

Напомним, 6 января 2021 года, в здании Капитолия состоялось голосование по утверждению результатов голосования выборщиков, состоявшегося в декабре 2020 года. Это была последняя процедура, которая в теории, могла стать препятствием для смены власти. После этого голосования оставалась лишь церемония инаугурации, которая уже состоится "при любой погоде". То есть, для Трампа это был последний шанс сорвать этот процесс и получить формальную причину не передавать власть следующему президенту.

И вот в этом самом голосовании 6 января роль вице-президента Майка Пенса становилась ключевой, поскольку по закону, именно он должен председательствовать на голосовании. Проще говоря, он мог вынести этот вопрос на голосование, а мог этого и не сделать и действующий президент Трамп требовал от него именно этого – срыва голосования. Отсюда и ненависть штурмовиков, которые грозились повесить Пенса и главу Нижней палаты Конгресса, где и проходило голосование – Нэнси Пелоси.

Штурм здания Капитолия начался после того, как Пенс начал процедуру голосования. Очевидно, что сам этот факт уже делал результаты голосования необратимыми и поскольку он дал ей старт, и Трамп дал старт штурма. Наверное, многие смотрели эти события в прямом эфире, а мы тогда комментировали события по ходу их развития и сама процедура как раз была прервана на полпути, а конгрессмены и сам Майк Пенс вынуждены были эвакуироваться, покинув сессионный зал на несколько часов. Но поздно вечером голосование продолжилось и результаты выборов были окончательно утверждены.

И вот все это время Марк Шорт был рядом с Пенсом и полностью разделял его позицию по данному вопросу. Более того, из других источников следственной группе Конгресса стало известно о том, что как только Шорт узнал о том, что Трамп требует от Пенса, как его советник, он категорически не рекомендовал своему боссу выполнять явно преступные требования Трампа. Возможно, его доводы стали определяющими решение Пенса.

Кроме того, показания Шорта могут пролить свет еще на одно событие, произошедшее чуть раньше. Известно, что с середины декабря и по 6 января, в Овальном кабинете Трамп собирал совещания "военного кабинета". Во время этих совещаний он удалял своих помощников и оставались только лица, которые официально не состояли на государственной службе, но были близкими соратниками Трампа, в том числе и недавно помилованные им и вышедшие из тюрьмы.

На этих совещаниях они разрабатывали план действий по недопущению смены власти. По сути, они составляли заговор по захвату власти после окончания каденции Трампа. В частности, там распределялись роли, которые должны были сыграть те или иные лица, как состоящие на государственной службе, так и находящиеся вне ее. Потом уже сам Трамп, с кем-то из его подручных и одновременно – адвокатов, Джулиани или Истменом, ставили задачу конкретным лицам.

Так случилось и 4 января, когда Трамп и консервативный адвокат Джон Истмен пытались убедить Пенса отложить подсчет голосов коллегии выборщиков. Как известно, Пенс отказался принять предложение Трампа и тот, узнав о роли Шорта в решении Пенса, запретил тому появляться в Белом доме. Так что советнику бывшего вице-президента, есть что рассказать следствию, а главное, очень многие деятели, так или иначе, втянутые в эту эпопею, хорошо знают об этом. И если уже Шорт решился давать показания, то и себе надо задуматься над тем, не пора ли?

После Марка Медоуза, давшего согласие предстать перед следственным комитетом, Шорт может стать спусковым крючком для всего расследования. Так, стало известно о том, что после информации о Шорте, Грег Джейкоб, бывший главный юрисконсульт Пенса, тоже может дать свои показания комитету. Все это вместе может вызвать лавину показаний и Трамп снова вернется на первые страницы прессы, но уже в разделе криминальной хроники.