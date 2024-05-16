Состояние Фицо стабилизировалось, но все еще остается 'очень серьезным': политику сделают еще одну операцию – СМИ

На следующий день после вооруженного нападения медикам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В то же время официальные лица отмечают, что угроза остается "очень серьезной".

Фицо перенес пятичасовую операцию двумя бригадами для лечения многочисленных огнестрельных ранений, но его ждет еще одна операция. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Директор больницы Рузвельта в Банской Быстрице Мириам Лапуникова рассказала, что глава правительства остается в отделении интенсивной терапии. В свою очередь вице-премьер-министр, министр обороны Роберт Калиняк сказал, что врачам удалось стабилизировать состояние Фицо в течение ночи.

Медики продолжают проводить процедуры, направленные на дальнейшее улучшение состояния премьера. При этом Калиняк подчеркнул, что состояние Фицо продолжает оставаться очень тяжелым из-за сложного характера ранений.

По информации The New York Times, правительство Фицо назвало попытку убийства политически мотивированной. В то же время официальные лица призвали политические партии и общественность отказаться от эскалационной риторики и ненависти.

Примечательно, что стрельба усилила политические настроения в Словакии, которая и без того резко разделилась на сторонников Фицо, которые поддерживают его правую националистическую и антииммиграционную политику, и оппонентов, обвиняющих его в разрушении демократии.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. В настоящее время чиновник госпитализирован. По информации издания ZAM News, премьер-министр находится в коме.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтула. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

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