Сколько граждан ЕС одобряют санкции против Москвы и поддержку Украины: результаты опроса

72% граждан стран Европейского союза поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц. А предоставление финансовой помощи Украине одобряют 70%.

Об этом сообщает Евробарометр. В связи с агрессивной войной России против Украины 87% опрошенных поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны, а 83% одобряют принятие беженцев в ЕС.

Также около 60% поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и финансирование закупок и поставок военной техники. Среди последних кризисов наибольшее влияние на взгляды граждан ЕС относительно будущего оказало вторжение России в Украину (42%), за ним следуют пандемия и другие кризисы в сфере здравоохранения (34%) и экономический и финансовый кризис (23%).

Война в Украине входит в две важнейшие проблемы, стоящие перед ЕС, с долей ответов 35%, что на 7 процентных пунктов больше, чем в ноябре прошлого года. Остальные важные вопросы включают иммиграцию (24%), международную ситуацию (22%) и инфляцию (19%).

Стандартный Евробарометр проводился с 3 по 28 апреля 2024 г. в 27 государствах-членах, с личным опросом 26 399 граждан ЕС.

Как писал OBOZ.UA, опрос, проведенный в феврале 2024 года среди украинцев, показал, что большинство жителей нашей страны (88%) верят в победу в войне против российских оккупантов. 45% полагают, что Украина в итоге сохранит все свои территории в границах 1991 года.

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