Сколько действительно ракет выпустил ХАМАС по Израилю: объясняем, почему цифры отличаются

Утром 7 октября боевики исламского движения ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю – в сети писали о тысячах выпущенных ракет якобы за 20 минут. Однако в армии Израиля опровергли эти данные, заявив, что по территории страны боевики Сектора Газа выпустили около 2200 ракет.

OBOZREVATEL решил разобраться, с чем связана такая разница в озвученных цифрах.

Так, глава "Бригад Изадина аль-Касама", военного крыла движения ХАМАС, Мухаммад Дейф еще утром субботы заявил, что палестинцы запустили 5 тысяч ракет по территории Израиля.

Позже спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэл Хагари сообщил журналистам, что с 06:30 утра боевики выпустили по Израилю более 2200 ракет, передает Times of Israel. Спикер добавил, что террористы ХАМАС проникали на территорию страны с суши, моря и воздуха.

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Точную информацию о количестве выпущенных палестинцам ракет сейчас получить вряд ли удасться, обе стороны называют разные данные. Однако, как говорят собеседники OBOZREVATEL, в этом вопросе есть определенный нюанс. Он связан с тем, что есть большая разница между количеством выпущенных ракет и количеством ракет, которые долетели до территории Израиля. По словам источников, значительная часть ракет падает на территории Газы.

В то же время, как говорится в данных из открытых источников (там учитываются ракеты, упавшие на израильской территории), за 10 месяцев 2023 года (не считая октябрь) из территории сектора Газы по Израилю было выпущено не более 2000 ракет. В сентября и августе обстрелов не было, в июле было выпущено всего пять ракет, а в мае – 1190 ракет, 444 из которых перехвачены системой ПРО.

В апреле было выпущено 50 ракет (4 перехвачены системой ПРО), в марте – две, в феврале – 15, а в январе – 7.

В 2022 году ХАМАС выпустил по Израилю более 500 ракет (свыше 200 были сбиты системой ПРО), а в 2021 – 3750 ракет.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, множества убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию "Железные мечи" .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

С чего начался израильско-палестинский конфликт и что происходит сейчас, читайте в материале OBOZREVATEL.