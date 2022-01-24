'Скажите 'нет ' российской войне в Украине': в США устроили акцию с призывом остановить Путина. Фото

В воскресенье, 23 января, возле здания дипломатического посольства РФ в Вашингтоне прошла акция украинской диаспоры против военной агрессии Владимира Путина. Граждане нашей страны, проживающие в Штатах, крайне обеспокоены ситуацией возле украинских границ, где сконцентрировано 100 тысяч российских солдат, и призывают американское правительство предотвратить вторжение.

Об этом сообщил специальный корреспондент "Укринформа". К украинской акции присоединились и простые американцы, которые не остаются равнодушны к серьезной угрозе полномасштабной войны.

"Это уже третья акция, которая проходит в Вашингтоне, против действий России. Их целью стоит показать, что Украина не одинока на фоне этой агрессии Путина, что мы как народ - сильны, и что вместе отстаиваем демократию, право людей выбирать, как они будут жить, и кто ими будет управлять", – рассказал участник мероприятия Ярослав Гетьман.

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Демонстранты пришли с плакатами и флагами США и Украины. Они скандируют "Нет войне! Остановите Путина сейчас!". Мимо проезжающие автомобилисты выражают свою солидарность и поддержку митингующим.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне НАТО отправило Украине крупную партию новейшего вооружения. Таким образом Запад посылает Москве недвусмысленный сигнал.