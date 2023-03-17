'Си Цзиньпин видит ошибки Путина': у Залужного дали прогноз, будет ли Китай поставлять оружие России

Китай не будет поставлять оружие в Российскую Федерацию, которая ведет полномасштабную агрессию против Украины. На этот шаг КНР не пойдет потому, что китайский президент Си Цзиньпин видит каждый промах президента РФ Владимира Путина.

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Пекин вряд ли захочет повторить ошибку Ирана, оказывающего помощь России. Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс в комментарии "Укринформу".

Райс скептически относится к возможности начала поставок оружия по Китаю России. В Пекине, считает он, уже увидели бесперспективность путинской войны против Украины.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку Путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", – отметил Райс.

Также советник Залужного высказался по поводу эффективности использования Россией иранских дронов-камикадзе. Они приносили определенные результаты агрессору только в начале применения. Однако довольно быстро украинские воины научились их сбивать.

Напомним, 3 марта в США заявили, что Китай может пойти на эскалацию, передав России военную помощь. Как отметил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в Белом доме не верят, что вопрос поставок вооружений России снят с обсуждения в Пекине.

Ранее о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ военной помощи, но окончательного решения еще нет, заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс. Президент США Джо Байден уже предостерег Пекин, что США применят жесткие санкции, если такие поставки начнутся.

В то же время, по оценкам украинской разведки, в настоящее время нет признаков, что Китай поставляет России оружие.