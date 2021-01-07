США: ХРОНИКА ОДНОЙ АГОНИИ.

Штурм здания Конгресса США стал первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году. В результате этого события были сожжены многие правительственные здания, в том числе Белый дом.

На эту минуту произошла жёсткая зачистка. В ходе протестов погибли четыре человека, арестовано более 55.

Представители правоохранительных органов заявили, что обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую - в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.

Члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранение Трампа и передачу полномочий вице-президенту Пенсу. Отстранение Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства.

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер в письменных заявлениях осудили беспорядки. Обама и Клинтон, которые являются демократами, возложили ответственность за произошедшее на Трампа.

Facebook, Twitter и YouTube удалили видеообращение Трампа.

Конгресс возобновил заседание по итогам выборов.

Возражения по выборам в штатах Мичиган и Джорджия отозваны.

Я разочарован. Никогда не думал, что такое возможно в США. Сравните, как передавал власть Порошенко, и как пытается цепляться за неё Трамп. Впрочем, так всегда бывает, когда к власти приходят авантюристы, популисты и диктаторы - вне зависимости от страны. А семенченки и парасюки имеют международную прописку.

Что дальше? Пик напряжения пройден, Байден вступит в должность, и всё пойдёт по накатанной. Время Трампа, как и время Зе, должно стать уроком - как для американцев, так и для украинцев. Мало в это верю, но всё же...