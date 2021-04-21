Пишу это вечером 20 апреля по времени Восточного побережья США, побуждаемый двумя событиями, свершившимся и ожидаемым. Первое то, что в США пару часов назад вынесли обвинительный приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину. Он единогласно признан присяжными виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда.

Теперь судья должен вынести решение о наказании. Грозит до 40 лет заключения и Шовин взят под стражу в зале суда (ранее он был отпущен под залог в $1 миллион). В реальности дадут, по-видимому, лет 10-12. Ну что ж, спасибо и на том, ибо до самого конца у многих оставались сомнения в свершении правосудия.

Что там говорить, Америка вдруг оказалась не совсем той страной, какой мы ее представляли, живя здесь много лет. Даже приехавшие сюда тридцать лет назад признавались прошлой осенью и в начале зимы, что не знали Америки. Да и я тогда понял, что она обернулась совершенно неожиданной и не самой привлекательной стороной. В общем, имелись опасения, что опасного мерзавца могут оправдать.

Ну а второе событие это, понятное дело, ожидаемый всеми, в том числе и Путиным, протест россиян против беззаконного заключения Навального и совершаемого на глазах всего мира его хладнокровного убиения. 21 апреля они выйдут на площади городов России. Выйдут ли и сколько их будет, остается гадать, вряд ли очень много, но в чем нет никакого сомнения, так в том, что встретят их тысячи и тысячи хорошо экипированных полицейских, омоновцев, росгвардейцев и прочих “космонавтов”, этих готовых на все российских Шовинов. Нет сомнений и в том, что остальных россиян они будут бить, хватать и сажать. В связи с чем возникает вопрос, который я поставил вчера в Фейсбуке:

Почему молчит Солонин?

Прошлым летом он кипел и бурлил, ставил огромные посты, отвечал комментаторам матом, возмущался, когда Фейсбук посты удалял, а его банил, с издевкой отвечал на мои удивленные вопросы, в общем, возбужден был чрезвычайно. Что же вызвало такое возмущение известного историка?

Тот непонятный и даже прискорбный для него факт, что миллионы американцев по всей стране вышли на демонстрации. В защиту какого-то черного (это его особенно раздражало, как и наших брайтонбичевцев) наркомана.

То есть он не понимал, что американцы вышли не столько из-за зверски убитого копом Флойда, сколько против произвола полиции, за свои права и свободы, чтобы удержать страну от скатывания в полицейское государство. Такое, как Россия.

И Городницкий не понимал. И очень многие известные россияне. Не говоря уже о глубинном народе. Вот и сейчас, когда идет суд над Дереком Шовином, тем самым копом-убийцей, их симпатии, судя по комментам в Фейсбуке, на его стороне. Они так ничего и не поняли. Хотя уже тогда менты дубинками втолковывали им разницу между Россией и Америкой и то, что дело вовсе не во Флойде. А в свободе.

Писали, что в общей сложности более 12 миллионов американцев выходило на улицы в знак протеста. По всей стране. Не один день. Сколько выйдет завтра на улицы российских городов? И почему не слышно Солонина?

Пост вызвал много комментов, каковые и подвигли к написанию данной филиппики. Да, Марк Солонин печально прославился своим махровым расизмом и полным непониманием сути демократии. Он гремел в литавры тогда, но сидит тихой мышкой сейчас. И если бы он один! Не слышно также велеречивого Веллера, так клеймившего зарвавшихся черных и неправильную Америку, не сочиняет прочувствованных виршей в защиту последнего российского героя напуганный BLM бард Городницкий, тихо-тихо в России. Ау, где вы, мастера культуры? Не от Юнны же Мориц ждать слова поддержки узнику Путина? И это в то время, когда множество известнейших имен, начиная с нобелевских лауреатов, поставили свои подписи под обращением к московскому тирану с требованием освобождения Навального.

Чем же поразили (но не удивили) некоторые комменты? Вот один из них:

- Молодцы, нашли кого похаять - Солонина, и кого защищать - негра наркомана. Больше было некого хаять и защищать.

Сразу понятно, что автор россиянин. И главным для него было то, что Флойд черный и наркоман. Поэтому полицейский вправе был его убить самым жестоким образом, без суда и следствия, по надуманному подозрению в попытке расплатиться фальшивой двадцаткой. Такова мораль в этой стране (имею в виду Россию, не перепутайте), таковы привычные житейские обстоятельства. Копы, пардон, менты могут вас бить, пытать, убить наконец, и все это сойдет им с рук. Менее понятно то, что коммент поставил не таксист или охранник банка, а "вед. научный сотр. в ФИЦ Биотехнологии РАН".

Поразительно! Ученый как бы должен уметь анализировать явления и понимать их причины. Их ценят за это, за когнитивные способности, хотя и не очень - идет быстрое сокращение количества, да и качества ученых в России. Ученый должен понимать, что в моем посте речь шла не столько о Флойде и даже не о Солонине, а о нем самом, о его правах и свободе. А если до сих пор не понимает, то не помогут ли ему дубинки родных московских Шовинов? Хуже того, Путин не жалует ученых, многие десятки их обвинены в госизмене и отбывают большие сроки, так что у “вед. Научного сотр.” есть все шансы составить компанию Навальному...

Но ладно, это бесчувственный биотехнолог, но взять подчеркнуто утонченную френдессу, русскую даму-культурологиню? Когда мои американские френды поздравляли друг друга со справедливым решением присяжных по делу Шовина, она задала главный, по ее мнению, вопрос:

- А это ничего, что жертва далеко не овечка?

О, господи! А какое это имеет отношение к справедливости? Ведь и Навальный не овечка, господа! Но это вовсе не значит, что его можно так показательно, на виду у всего мира хладнокровно убивать, как это делает маньяк Путин. Чья фамилия символично созвучна с фамилией американского расиста-садиста.

Н-дас. Увы, среди украинцев также хватает защитников этого убийцы, но хотелось бы напомнить, с чего начался настоящий Майдан. С того, что скорохваты Януковича избили студентов. Родители которых не стерпели этого и в итоге вместе с отпрысками свергли прогнившую власть. Украина не Россия и в неньке десятки вполне дееспособных человек не будут спокойно снимать на смартфоны, как пяток ментов избивают женщину. Каковые сцены мы неоднократно видели в новостях из Москвы и Питера. В этом ненька схожа с Америкой, где, повторю, прошлым летом около 12 миллионов человек не один день выходили на демонстрации против произвола полиции. И показали делом, что не допустят скатывания страны в полицейское государство наподобие России. В демократическом государстве протест работает и следует помнить об этом, чтобы не потерять навык и не очутиться в тирании, когда протестовать уже поздно или протест выливается в большую кровь.

Что касается России, то как бы кто ни относился к Навальному, а он главный противник Путина и последняя надежда россиян. Завтрашний день покажет, есть ли у его страны светлое будущее или она обречена на вечную путинщину, фашизм и финальное прозябание. Это важно и для Украины. Ибо она обречена на соседство с опасной и непредсказуемой страной. Поэтому храни боже смельчаков, которые завтра выйдут на площади российских городов...

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