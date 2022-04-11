Сербия вооружилась китайскими зенитно-ракетными комплексами HQ-22 класса: что известно

Китай якобы отправил Сербии, поддерживающей тесные партнерские отношения со страной-агрессором Россией, зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса "земля – воздуха". В аэропорту города Белград зафиксировали китайские грузовые самолеты с военной маркировкой.

Об этом сообщило издание Associated Press. Как выяснили журналисты, в результате тайной спецоперации в Сербию было отправлено шесть транспортных самолетов ВВС Китая Y-20. Они, как утверждается, приземлились на аэродроме 9 апреля.

На них перевозили ЗРК HQ-22 для сербских вооруженных сил. То, что секретная операция все же была, почти подтвердил президент Сербии Александр Вучич.

"Вучич почти подтвердил поставки системы средней дальности, согласованной в 2019 году, заявив, что он представит "новую гордость" сербских вооруженных сил во вторник или среду", – сообщило издание.

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Журналисты отметили, что политик ранее жаловался, что страны НАТО, большинство из которых соседствуют с Сербией, отказываются разрешать полеты системы доставки над своей территорией на фоне напряженности из-за агрессии России против Украины. Поставки оружия на территорию страны обеспокоили Турцию и Болгарию.

Отметим, что Сербия проголосовала за резолюции ООН, осуждающие кровавые атаки России в Украине, однако отказалась присоединиться к международным санкциям против своих союзников в Москве или открыто критиковать очевидные зверства, совершенные там российскими войсками.

Издание отметило, что Сербия продолжает оснащать свои войска российским и китайским оружием. Речь идет о военных самолетах, боевых танках и другой технике. Поэтому западные страны опасаются, что вооружение Сербии Россией и Китаем может подтолкнуть балканскую страну к новой войне, в частности против Косово, провозгласившей независимость в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия собрала на аэродроме в городе Воронеж по меньшей мере 32 истребителя Су-27. Вероятно, этот аэродром станет основополагающим для атак на Украину.