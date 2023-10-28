Боевые действия между ХАМАС и Израилем вызвали в мире значительно больший болевой синдром, чем сначала можно было представить. Политики мира сепарировались в симпатиях-антипатиях, созрели расколы как между членами Североатлантического альянса, так и внутри ЕС, уже не говоря о напряжении между Глобальным Югом и другими государствами. Это существенно связывает руки израильским военным.

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Країни Глобального Півдня єдині в підтримці Палестини, говорять про захист прав цивільного населення Гази. Демократичний світ люто лихоманить:

– Лідер Туреччини Ердоган каже, що атаки Ізраїлю на Сектор Гази "досягли рівня бійні" і наполягає на створенні незалежної держави Палестина в кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі. Де-факто, це посягання на конституційну цілісність Ізраїлю.

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– Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже 7 жовтня заявила про цілковиту підтримку Ізраїля з боку ЄС. Деякі країни-члени непублічно звинуватили її, що вона не згадала "належним чином" про гуманітарну ситуацію в Газі. Голова Єврокомісії посварилася і з головою ЄвроРади Шарлем Мішелем (який на Шмигаля подібний): в результаті вони обоє літали в США, але відвідували овальний кабінет поодинці.

– Міністр з соціальних прав Іспанії Іоне Беларра закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі предʼявити звинувачення премʼєру Ізраїля Нетаньягу за авіаудари по сектору Газа.

– Тут ще варто пригадати, що Amnesty International та Управління ООН з прав людини назвали ізраїльські авіаудари по Газі воєнним злочином, як і вторгнення ХАМАС.

В підсумку США стримували Ізраїль від масштабної воєнної операції в Секторі Газа, яка ще дужче поглиблює розкол між симпатиками Палестини та Ізраїля… І при цьому може й не принести очікуваного результату – безпеки в регіоні.

Знищити ХАМАС завдяки наземній операції дуже складно. Лідери організації облаштуватися поза межами автономії, а бойовики забетонувалися в численних тунелях під Газою.

Та навіть в разі успішної зачистки автономії, палестинці наразі не готові втримати владу у своїх руках. Так принаймні вважають чимало експертів. Відтак ХАМАС може знову захопити контроль над цією територією.

Тому США, Великобританія та ЄС намагаються шукати баланс між підтримкою Ізраїля та пошуком тривалого рішення конфлікту. Наприклад, спільний мандат на контроль над Газою можуть отримати Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія.

Такі геополітичні розклади ставлять у дуже незручне становище премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу: громадяни країни звинувачують насамперед главу уряду у неготовності збройних сил до атаки ХАМАСу і очікують негайної відплати. Тобто – саме широкомасштабної операції в Газі. "Бібі" доведеться обирати: або послухатися партнерів та обмежитись невеличкими вторгненнями в Газу, або піддатися тиску суспільства. Армія Ізраїля увійшла у Сектор Гази увечері в пʼятницю, але ні політики, ні самі військові не повідомляють про її характер: локальний чи масштабний. Це і зрозуміло, політичні перемовини – з саудитами і Ко ще тривають.

У цього конфлікту є один-єдиний бенефіціар - володимир путін: йому вигідне не лише відволікання уваги від його війни в Україні, але й глибоке занурення найсильніших країн світу у ще один затяжний конфлікт. І поки що події розвиваються за його сценарієм. Єдине, що може кардинально змінити хід подій на Близькому Сході – це очікувана зустріч Байдена та Сі за три тижні на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Якщо лідери США та Китаю, звичайно, будуть до неї готові…

Нагадаю: "Твердження про причетність Росії до нападу ХАМАС — повна дурниця", – посол Ізраїлю в Московії Олександр Бен Цві, 11 жовтня 2023 року.

До речі: у четвер до Москви [вкотре] прибула делегація ХАМАС та заступник глави МЗС Ірану.

Напис на скрині: "Путін "формує вісь терору", приймаючи в Москві представників ХАМАС та Ірану. Росію засудили за запрошення, яке, на думку західних спостерігачів, має викликати "надзвичайне занепокоєння".