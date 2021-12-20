Как сообщает американское издание "The Hill", лидер демократического большинства Чак Шумер и республиканский сенатор Тед Круз договорились вынести на голосование вопрос о санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2", которое может пройти уже в ближайшие недели — до 14 января.

В ходе переговоров республиканцы, настаивающие на штрафных мерах против компании-оператора газопровода провода " Nord Stream 2 AG", пообещали в обмен на рассмотрение их инициативы в Сенате больше не задерживать утверждение десятков кандидатов на должности послов, которое они ранее блокировали именно из-за отказа администрации президента Джо Байдена вводить новые санкции против"СП-2".

Казалось бы, отличная новость для Украины, для которой запуск нового газопровода в обход Украины уже в 2025 году может означать полное прекращение транзита российского газа по нашей ГТС, а значит и ежегодное потери для "Нефтегаза" минимум в 1,5 млрд долларов. Но ещё хуже - превращение её в груду металлолома, т.к. необходимого для функционирования давления газа в ней после прекращения транзита российского газа "в трубе" не будет.

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Однако, как говорится "Дьявол кроется в деталях". Все дело в том, что для принятия законопроекта и введения новых санкций необходимо будет не традиционное простое большинство голосов (51), а 60. Учитывая, что у республиканцев в Сенате 50 мандатов, им будет необходимо привлечь на свою сторону для введения новых санкций аж 10 сенаторов-демократов.

Что, естественно, крайне маловероятно. Да, среди демократов действительно есть те, кто выступает против запуска "Северного потока -2". Но крайне маловероятно, что демократы позволят аж 20% своих представителей в Верхней палате Конгресса отойти от "политики партии" и "подставить" Байдена, для которого именно отказ от введения новых санкций против газопровода по дну Балтийского моря стал краеугольным камнем договоренностей с Меркель и Путиным летом этого года.

Ведь именно после встречи с ним в Женеве администрация Байдена отказалась от введения санкций против компании-оператора "NS-2 AG" , анонсированных ещё в апреле на фоне предыдущей угрозы вторжения российских войск в Украину. После этого была достигнута сделка с канцлером Германии Ангелой Меркель по "СП-2", за что республиканцы также критиковали администрацию Байдена.

И идти на поводу у республиканцев и существенно осложнять отношения не только с Путиным, который все ещё не принял решение об отводе войск от наших границ, но, главное, с Германией, Францией, Нидерландами и Австрией, компании которых принимают участие в проекте, Байден сейчас точно не будет. Потому как именно невведение санкций против российского газопровода, когда он ещё не был достроен, было главным требованием Германии для налаживания отношений после существенного обострения в период президентства Трампа.

К тому же газопровод уже достроен и ждёт сертификации, после которой он может быть введён в эксплуатацию. Да, скорее всего в этот отопительный сезон этого не произойдёт. Хотя и здесь есть варианты, если в Европе наступят сильные морозы и запасов газа в хранилищах не хватит. А они заполнены гораздо меньше, чем даже в прошлом году. Путин ожидаемо по-прежнему отказывается увеличить прокачку через украинскую ГТС, тем самым принуждая европейцев ускорить сертификацию газопровода.

Тогда к чему весь этот спектакль? Все дело в том, что Тэд Круз представляет в Сенате Техас – штат-лидер по добыче сланцевого газа. Нефтегазовый сектор является традиционным спонсором Республиканской партии и именно он заинтересован в том, чтобы не допустить запуск нового газопровода из РФ в ЕС, что лишь усилит зависимость от поставок российского газа. Трамп вводил санкции против "СП-2" и параллельно требовал увеличить поставки сжиженного газа из США в ЕС, где благодаря "сланцевой революции" добыча газа в отдельные годы превышала добычу газа в РФ.

Естественно, Круз использует ситуацию и в своих личных целях, стремясь увеличить свою поддержку не только в Техасе, но и среди сторонников Республиканской партии в целом. Накануне старта президентской кампании в США в 2016 он был едва не главным кандидатом на выдвижение от республиканцев. Но затем, как "черт из табакерки", появился Трамп, разгромив в пух и прах на праймериз всех своих конкурентов.

Теперь же, когда судебные иски против ближайшего окружения Трампа и его лично продолжают рассматриваться в американских судах, а по расследованию штурма Капитолия в январе 2021-го уже вынесены первые приговоры, появляется реальная возможность того, что демократам удастся добиться своей главной цели. А именно - отстранить Трампа от участия в президентских выборах в 2024 году.

Соответственно, у конкурентов Трампа в Республиканской партии начинают появляться шансы на участие в президентской гонке. Ведь на протяжении своего президентского срока Трамп существенно "зачистил" конкурентов и никто из них даже не осмелился выдвигать свою кандидатуру на праймериз в 2020-м. Их просто не проводили среди республиканцев.

Демократы, кстати, также заинтересованы в росте популярности и веса Круза в Республиканской партии в качестве конкурента Трампа, пока вопрос с его отстранением от права участвовать в выборах в судах ещё не решён и нет точной определенности в этом вопросе. Ведь представители Байдена уже успели заявить о том, что он планирует баллотироваться на президентских выборах в 2024-м. А исходя из того, с каким трудом ему далась победа над Трампом в 2020-м, и тем более с оглядкой на нынешние низкие рейтинги поддержки его политики, на сегодняшний день выиграть у Трампа на следующих выборах Байдену будет крайне сложно. На сегодняшний день.

Тэд Круз пока имеет гораздо меньшую поддержку среди республиканцев чем Трамп и, безусловно, является более удобным конкурентом для Байдена.

Поэтому, как мне кажется, и был достигнут подобный компромисс между республиканцами и демократами в Сенате. Круз разблокирует назначение послов в Сенате, а в январе демократы поставят на голосование законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В итоге и "волки " останутся сыты, и "овцы" целы.

То есть и сам Круз и республиканцы в целом получат электоральные балы и видимость того, что "прогнули" демократов сейчас даже в условиях меньшинства, а демократы в итоге останутся довольны, т.к. никаких новых санкций против "СП-2" они вводить все равно не будут.

Кстати, наверняка именно с этим и связана еще одна важная новость для Украины в американских СМИ. Вчера CNN сообщило о том, что согласно их источникам в администрации Байдена возможность нападения российских войск на Украину будет сохраняться ещё как минимум месяц. То есть как раз до тех пор, пока не пройдет голосование в Сенате по новым санкциям против "Северного потока -2"

Совпадение? Не думаю.