'Санкции работают': в Белом доме увидели хороший знак в переговорах России с КНДР

Обсуждение между Северной Кореей и Россией потенциального соглашения, которое позволит Пхеньяну оказать военную поддержку Москве, является доказательством того, что экономические санкции против России смогли сократить оборонно-промышленную базу страны. Сейчас Россия ищет любой источник для пополнения своих арсеналов.

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Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время прессбрифинга в Белом доме во вторник, 5 августа. Его слова цитирует CNN.

"Мы будем продолжать призывать Северную Корею соблюдать свои публичные обязательства не поставлять России оружие, которое в конечном итоге приведет к убийству украинцев", - сказал Салливан.

Салливан добавил, что в середине августа Америка ввела специальные санкции, чтобы попытаться воспрепятствовать любым попыткам использовать Северную Корею в качестве канала или источника поставки оружия в Россию и призвала союзников и партнеров сделать то же самое.

По словам Салливана, в течение длительного времени США не видели признаков того, чтобы Северная Корея активно снабжала большим количеством оружия для войны в Украине.

"Я не могу предположить, что произойдет, я могу лишь сказать, что дискуссии активно продвигаются, о чем свидетельствует тот факт, что их министр обороны (Сергей Шойгу) действительно сел в самолет и полетел в Пхеньян, чтобы попытаться продвинуть это вперед", – сказал советник президента США.

В то же время, он отметил, что администрация президента Джо Байдена обсуждала возможность предоставления Северной Кореей России оружия "в течение достаточно длительного времени", и вполне возможно, что в ближайшем будущем это будет обсуждаться на уровне диктаторов обеих стран.

Обращение России к Северной Корее за оружием показывает, насколько провальна эта война для Путина. Возможное соглашение РФ с КНДР о поставках оружия является признаком того, что эмбарго эффективно и работает, заявил в унисон Салливану посол США в Японии Рам Эммануэль.

"Вся попытка России заключалась в том, чтобы восстановить свою империю, и эта империя сейчас зависит от Северной Кореи. Это говорит вам, насколько эта война провальна. Попытка России построить империю стала зависима от Северной Кореи. Думаю, этим все сказано", - сказал он. Эммануэль в интервью CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию, чтобы встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Стороны будут обсуждать сотрудничество в военной сфере. В частности, Москва будет договариваться о поставках оружия от Пхеньяна, чтобы использовать его в войне против Украины.

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