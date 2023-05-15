Самый мощный за 15 лет: в Мьянме пронесся разрушительный ураган, погибли 6 человек, 700 ранены. Фото и видео

Мощный циклон "Мокко" штормом пятой категории обрушился на побережье Мьянмы в районе штата Ракхайн. Есть погибшие и большое количество раненых. Особенно пострадал город Ситтве, 90% которого повреждено.

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Об этом ВВС сообщили местные жители. AP со ссылкой на лидера одной из местных благотворительной организаций пишет, что 14 мая из-за непогоды были ранены более 700 человек. По меньшей мере шесть – погибли, но это не окончательные данные. Собеседник журналистов попросил не называть его имени из-за боязни репрессий со стороны властей Мьянмы – одной из наименее развитых стран Азии, управляемой военными.

Весь Ракхайн был объявлен зоной стихийного бедствия. Ураган разрушил дома, вышки сотовой связи, перерезал линии электропередач. Метеорологический департамент Мьянмы заявил, что ветер пронесся по стране со скоростью около 209 км/час. Он стал самым мощным за 15 лет.

Местные СМИ сообщают, что среди погибших был 14-летний мальчик, на которого упало дерево.

Люди – по данным АР, примерно 20 000 человек – прятались в более прочных зданиях, таких как монастыри, пагоды и школы. Сотни жилищ было повреждено, а морская вода затопила отдельные территории. Некоторым людям пришлось перебираться на крыши и верхние этажи в ожидании спасения.

Уже вечером 14 мая шторм немного ослаб, но вода не спала (утром в 15 мая она все еще была на высоте до 1,5 метра). Поэтому большинство потерпевших просидели на крышах и других возвышенностях всю ночь.

СМИ Мьянмы и спасательные группы подтвердили гибель шести людей. Управление военной информации Мьянмы сообщило, что ураган повредил дома и электрические трансформаторы в населенных пунктах Ситтве, Кьяукпью, Гва. В Красном Кресте Мьянмы заявили, что "готовятся к реагированию на крупную чрезвычайную ситуацию".

Как писал OBOZREVATEL, 11 мая на полигоне Сил обороны Эстонии в Нурсипале вспыхнул масштабный пожар. Это произошло на земельном участке, где есть неразорвавшиеся снаряды, поэтому спасатели были вынуждены воздержаться от тушения огня.

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