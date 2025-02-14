Самолет с госсекретарем США Рубио, вылетевший в Мюнхен, вернулся в Вашингтон из-за неисправности – AP

Вылетевший в Мюнхен самолет ВВС с госсекретарем США Марко Рубио вернулся в Вашингтон из-за неисправности. Секретарь продолжит свое путешествие на другом самолете.

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Об этом сообщает AP. Известно, что Рубио направлялся в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Сегодня вечером на пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летел министр Рубио, возникла механическая проблема", – отметила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

Она добавила, что борт развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс.

"Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и Ближний Восток на отдельном самолете", – подчеркнула Брюс.

Как пишет издание, ссылаясь на слова одного чиновника, проблема связана с лобовым стеклом кабины C-32, переоборудованной Boeing 757, возникла примерно через 90 минут после того, как самолет взлетел с объединенной базы Эндрюс вблизи Вашингтона.

Хотя Рубио планирует возобновить свое путешествие на другом самолете, неизвестно, повлияет ли задержка на то, что он пропустит запланированную утреннюю встречу в пятницу с вице-президентом Джеем Д. Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщают СМИ, госсекретарь США отправился в Европу после проблем с самолетом. Он может опоздать на встречу с президентом Зеленским

"Рубио должен был присоединиться к вице-президенту США Джей Ди Венсу на встрече с Зеленским в пятницу после того, как президент США Трамп поговорил по телефону с Путиным и заявил, что будет продолжать дипломатические усилия, чтобы положить конец войне", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 14 по 16 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме 14 февраля должна пройти встреча госсекретаря США Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским.

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