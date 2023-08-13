Самолет из Норвегии случайно залетел в закрытую зону над Украиной

Воздушное пространство над Украиной полностью закрыли для полетов гражданской авиации после 24 февраля 2022 года. Несмотря на это, над нашей страной в прошлом месяце пролетел пассажирский самолет Airbus A320-200, выполнявший рейс из Осло в Анталию.

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Причиной тому стал шторм, попадания в который хотел избежать пилот, сообщает NRK. Инцидент произошел 25 июля, этот факт подтвердили в турецкой авиакомпании BBN Airlines.

"Самолет с экипажем был зафрахтован турецкой авиакомпанией Freebird. Ответственным оператором рейса была компания, совершающая чартерные рейсы в Турцию", – сказано в сообщении.

В 22:08 по норвежскому времени самолет вылетел из аэропорта Гардермуэн в Осло в турецкий курортный город Анталия. Он летел по стандартному маршруту, но к нему приближался шторм, поэтому экипаж был вынужден рассмотреть альтернативный путь.

Через два часа пребывания в воздухе, около полуночи по норвежскому времени, капитан сменил маршрут. Сама компания BBN Airlines не сказала, что самолет летел через Украину, однако этот полет над нашей страной зафиксировал сервис Flightradar24.

Маршрут свидетельствует о том, что самолет пролетал над Венгрией, затем вернул и вошел в бесполетную зону над Украиной. После этого борт длительное время находился в запретной для полетов зоне, прежде чем самолет вошел в повет Сучава в Румынии.

После инцидента BBN Airlines начала внутреннее расследование.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – подчеркнули в авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская организация по безопасности воздушной навигации спрогнозировала, что ограничения на полеты над Украиной будут продолжаться до 2029 года. Однако это не означает, что авиасообщение будет приостановлено до этого периода. Отчет является исключительно предположением.

Тем временем в Украине снова заговорили о возможности возобновления пассажирских авиаперевозок. В этот раз компания Air Ocean Airlines заявила о готовности совершать полеты из аэропорта Ужгорода.

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