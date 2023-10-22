Саммит в Каире по ситуации в Газе завершился безрезультатно: представителей Израиля и США не было

Саммит в столице Египта Каире завершился безрезультатно. На нем не было договоренностей по Израилю и ХАМАС.

Мероприятие не посетили представители Израиля и США. Об этом сообщает Reuters.

Египет надеется, что участники призовут к миру и возобновят усилия по разрешению многолетнего палестинского поиска государственности. Однако встреча завершилась так и не согласовав совместное заявление лидерами и министрами иностранных дел.

Дипломаты, присутствовавшие на переговорах, не испытывали оптимизма по поводу прорыва, поскольку Израиль готовил наземное вторжение в Газу с целью уничтожить ХАМАС.

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"В то время как арабские и мусульманские государства призывали к немедленному прекращению наступления Израиля, западные страны в основном озвучивали более скромные цели, такие как гуманитарная помощь гражданскому населению", – пишет агентство.

Король Иордании Абдалла осудил молчание по поводу атак Израиля, в результате которых погибли тысячи людей и призвал к беспристрастному подходу к израильско-палестинскому конфликту.

"Послание, которое слышит арабский мир, заключается в том, что жизни палестинцев имеют меньшее значение, чем жизни израильтян", – сказал он.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы не будут перемещены или изгнаны со своей земли.

"Мы не уйдем, мы не уйдем", – подчеркнул он.

Франция, в свою очередь, призвала к созданию гуманитарного коридора в сектор Газа, чтобы прекратить огонь. Великобритания и Германия призвали израильские военные проявить сдержанность, а Италия заявила, что важно избегать эскалации.

В то же время, США направили только своего поверенного в делах в Каире, который не выступил на встрече публично.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен "новый мировой порядок". Он отметил, что человечество находится в поворотной точке в истории.

В Израиле, по уточненным данным, вследствие нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.

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