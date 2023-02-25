С флагами, цветами и антироссийскими плакатами: во всем мире прошли демонстрации в поддержку Украины. Фото и видео

В годовщину полномасштабного вторжения оккупационных войск России в Украину, 24 февраля, жители десятков стран мира вышли на митинги в поддержку украинского народа. Среди них были и украинцы, которые были вынуждены покинуть родную страну из-за боевых действия. Поддержать героический народ нашего государства решили в Мадриде, Риге, Алматы, Кракове, Гааге, Мельбурне, Сиднее, Лондоне, Берлине и другие городах.

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Тысячи людей по всему миру вышли с флагами, цветами и антироссийскими плакатами. Они призывали остановить страну-агрессор Россию. Подобные мероприятия также провели и в украинских городах, например, во Львове и Киеве.

В митинге в Мадриде приняли участиесотни людей. Участники акции выложили большой герб Украины из десятков маленьких свечей.

Акция в регионе Мюнстерланд в Германии. На плакатах видны антивоенные лозунги и призывы к правительству ФРГ передать Украине больше оружия.

Известные здания в разных городах мира также окрасились в сине-желтые цвета в знак поддержки Украине.

Мэрии израильских городов Хайфа и Кирьят-Бялик такжеподсветили в цвета флага Украины.

В Брюсселе активисты зажгли свечи рядом с плюшевыми мишками в знак протеста против насильственного вывоза украинских детей на территорию России.

Антивоенные митинги в Алматы, Лондоне, Берлине, Кракове:

Город Хайфа в Израиле сегодня также показал солидарность с украинским народом. "Путин, вон из Украины!" – призывали жители города.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного российского вторжения. Большинство вопросов были о поставках дальнобойного оружия, мирных переговорах с президентом РФ Путиным и о планах завершить войну в 2023 году.

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