Рождественский ретро-плакат с призывом носить маску сравнили с современностью
В сети показали рождественский постер 1918 года, которым людей призывали выполнять карантинные предостережения, чтобы не подцепить инфекцию. В частности, как и сейчас – носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Как известно, тогда миром распространялись пандемия испанского гриппа, а также эпидемия туберкулеза. Фото опубликовал Telegram-канал Violity (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Носите маску и мойте руки. Не прикасайтесь к своему лицу. Держитесь на безопасном расстоянии от других", – говорится в месседже.
"Новый год наступил, но старые меры безопасности все еще стоит соблюдать!" – прокомментировали постер авторы канала в Telegram.
Отметим, что такая же картинка, но с другим призывом – "Боритесь с туберкулезом!" – была использована как иллюстрация на почтовых марках в рамках кампании "Рождественские печати Красного Креста".
В общем подобные плакаты распространялись в США в 1910-1920 годах. Тогда кампании по охране здоровья общественности пытались остановить распространение опасных инфекций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети распространили архивный снимок семьи во время карантина при "испанке" в 1918 году. На нем даже кот сфотографирован в защитной маске.
Также появился архивный снимок с американского Сиэтла во времена пандемии испанского гриппа в 1918 году. Там изображено, как кондуктор не пускает в трамвай пассажира без маски.
Кроме этого, в сети показали, как выглядел разработанный во время Второй мировой войны детский противогаз в виде Микки Мауса.
Сравнили с современностью и фото детей в противогазах на прогулке времен Второй мировой в Британии.