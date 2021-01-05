Рождественский ретро-плакат с призывом носить маску сравнили с современностью

В сети показали рождественский постер 1918 года, которым людей призывали выполнять карантинные предостережения, чтобы не подцепить инфекцию. В частности, как и сейчас – носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Как известно, тогда миром распространялись пандемия испанского гриппа, а также эпидемия туберкулеза. Фото опубликовал Telegram-канал Violity (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Носите маску и мойте руки. Не прикасайтесь к своему лицу. Держитесь на безопасном расстоянии от других", – говорится в месседже.

Ретро-плакат с призывом носить маску, 1918 год

"Новый год наступил, но старые меры безопасности все еще стоит соблюдать!" – прокомментировали постер авторы канала в Telegram.

Отметим, что такая же картинка, но с другим призывом – "Боритесь с туберкулезом!" – была использована как иллюстрация на почтовых марках в рамках кампании "Рождественские печати Красного Креста".

В общем подобные плакаты распространялись в США в 1910-1920 годах. Тогда кампании по охране здоровья общественности пытались остановить распространение опасных инфекций.

Иллюстрация с призывом носить маску и мыть руки кампании "Рождественские печати Красного Креста", создана в Нью-Йорке в 1919 году

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