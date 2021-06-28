Россиянам перестанут выдавать визы в США: посол назвал причину

Американское посольство в России с 1 августа приостанавливает работу по выдаче виз. К этому привело включение Кремлем штатов в список недружественных стран.

Это повлекло за собой запрет нанимать диппредставительством США персонала из России и третьих стран, рассказал посол США в России Джон Салливан в комментарии "Дождю". По его словам, с 1 августа в посольстве будет работать мало людей.

Из-за этого учреждение не сможет предоставлять консульские услуги.

"И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских", – сказал Салливан.

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По его словам, включение США в список недружественных стран "серьезно сказалось и еще скажется в будущем "на работе наших дипломатических представительств в России".

"Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз. Мы над этим работаем", – сказал он.

США и Россия отозвали своих послов Анатолия Антонова и Джона Салливана на консультации после того, как американский лидер Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. На саммите в Женеве 16 июня президенты стран договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны.

Напомним: в интервью изданию NBC Путин не смог прямо сказать, считает ли он своих оппонентов, которые называют его убийцей, правыми. Вместе с тем, он отметил, что за время своего президентства не раз подвергался острой критике и атаке от политических соперников, включая и обвинения в убийствах.

На пресс-конференции в Женеве Путин заявил, что Байден позвонил ему после того, как назвал убийцей. Тогда главы государств объяснились.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик, лидер движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман заявил, что Байден мог выдвинуть Путину ультиматум, заговорить об Украине, но точно не полезет во внутренние дела России.