Россия перебрасывает в Украину войска из Грузии – The Washington Post

Россия готовится отправить подкрепление своим оккупационным войскам в Украину, поскольку боевые потери с каждым днем растут. Для этого планируется задействовать часть военных из международного контингента.

Высокопоставленный источник в Министерстве обороны США заявил, что есть признаки того, что будут привлечены силы, дислоцирующиеся в Грузии. При этом точное число для отправки в Украину неизвестно, сообщает The Washington Post.

Как отмечается, за границей находятся тысячи российских военнослужащих, в частности, в Грузии, Сирии, Таджикистане, Армении. Многие из них служат в составе мотострелковых бригад, которые считаются дееспособными и готовыми развернуть деятельность в любой момент.

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Несмотря на то, что приток новой силы на поля сражений в Украине может на некоторое время облегчить ситуацию российской армии, военные эксперты скептически оценивают возможность переломить ход войны.

Они отмечают, что Россия не может проводить массовую передислокацию своих войск из-за границы без образования потенциальных военных и геополитических угроз для себя в тех странах.

Россия содержит вооруженный контингент на нескольких континентах, но самые удобные для переброски в Украину – в сепаратистских республиках Южная Осетия и Абхазия в Грузии, в Армении, Таджикистане и Сирии.

Крупнейшая группировка российских войск находится в Таджикистане – там дислоцируется российская дивизия на 201-й военной базе. В Южной Осетии и Абхазии находятся по несколько тысяч военнослужащих РФ. Примерно столько же и в Армении – Россия увеличила свой контингент там после активизации военных действий в Карабахе.

Основной состав российской армии за рубежом – солдаты-контрактники, а не призывники, что дает им некоторые преимущества для войны в Украине, считают эксперты.

"Если они заменяют солдатами-контрактниками призывников, которые были не так хорошо обучены, то это может быть полезно. Они лучше подготовлены, и их боевой дух, безусловно, будет выше, чем у срочников. Но в целом ввод пехоты не поможет, когда нужно, прежде всего, обеспечить логистику", – отметил экс-заместитель помощника министра обороны по Европе и НАТО Джим Таунсенд.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, издание CNN также подтверждает переброску российского военного контингента из сепаратистских республик Грузии в Украину.

Напомним, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

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