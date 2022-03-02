Россия катится в пропасть. А там ее уже ждут с распростертыми китайскими объятиями
Кстати, сейчас Китай посмотрит на "великую" русскую армию и заберёт какую-нибудь Сибирь.
С остатками ВС РФ легко справятся пара китайских армейских корпусов, а устраивать перестрелки ракетами с ядерной державой лилипутин не станет.
Ну может не сейчас, но то что заберёт - 100%.
Тем более что эти территории русские отжали у Китая не так давно по китайским меркам - в 1858 году.
И если Путина сейчас не остановят и физически и не устранят (скажем, заменив его на Алексея Навального), чтобы прекратить "военную операцию" в Украине, то российские экономико-социальные руины заберет себе Китай, сделав Россию полным рабом. Ресурсы просто заберет - из тех, что еще не забрал, а остальное поглощение будет называться "восстановлением экономики".
Речь идет о поглощении не только экономическом, но и социальном. Оперу придется петь для китайцев, кино снимать для них же - и смотреть кино тоже китайское, в футбол играть с китайцами, учиться - в китайских университетах (если повезет). На курорты ездить китайские. Шоппинг - на рынок в Ухани. В подчинении находиться у китайцев.
Очевидно, именно для этого Си и вел все время в игру с Путиным, призрачно намекая на поддержку "операции" в Украине. Попросту заманивал в яму, подталкивал к пропасти, в которой Россию ждут с распростертыми китайскими объятиями.
Доброе утро !
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