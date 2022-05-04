Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, есть две причины – разведка

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Российская Федерация искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье. Рашистам это необходимо для того, чтобы психологически атаковать Украину.

Также оккупанты ищут пути распыления сил украинской армии, защищающие Донбасс и Юг страны. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что захватчики поняли отсутствие успехов в войне против Украины и эффективность действий украинских подразделений. В этой связи командование рашистов пытается создавать зоны нестабильности вблизи границы Украины и видимость угрозы нападения российских и пророссийских боевиков с территории непризнанной ПМР.

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Как оценили эксперты, численность реального боеспособного и мотивированного личного состава российских войск в Приднестровском регионе не превышает 300 человек. Тем не менее, они занимаются охраной складов боеприпасов в селе Колбасная.

Также более половины всех хранящихся там боеприпасов исчерпали свой срок годности и теперь не подлежат транспортировке. Только около 7-8 тысяч тонн могут быть использованы, потому что исправны.

Кроме того, две трети всей боевой техники на территории непризнанной ПМР полностью или частично не боеспособны. Отремонтировать ее там или восстановить невозможно.

В ГУР отметили, что Приднестровье может быть использовано только в качестве плацдарма, на котором могут быть налажены линии снабжения и обеспечения российских оккупантов. Но такая возможность появится только в случае создания сухопутного коридора из РФ через территорию южных областей Украины.

Напомним, российские пропагандистские медиа и власти самопровозглашенной ПМР сообщили, что "Министерство госбезопасности" в Тирасполе обстреляли из гранатометов. На фото, опубликованных в соцсетях, видны тубусы от гранатомета и последствия обстрела.

Разведка Украины заявила, что взрывы в Приднестровье являются провокацией, которую организовала ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений. А в Генштабе ВСУ считают, что РФ хочет привлечь боевиков из непризнанного региона к войне. Президент Молдовы Майя Санду ответственность за атаки возложила на силы внутри региона, неконтролируемого конституционными властями.

26 апреля в Приднестровье заявили о двух взрывах в поселке Маяк, а 27 апреля стрельба произошла снова – на этот раз возле села Колбасна, где базируются крупные артиллерийские склады. Так называемые власти Приднестровья заявили, что над населенным пунктом были замечены несколько дронов, которые якобы были запущены с территории Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ намерена "раскачать" ситуацию в Приднестровье. По словам чиновника, власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой ПМР на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычно огромные пробки.