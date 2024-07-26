Российская агентура расползлась по всему миру: где уже дали по рукам спецслужбам страны-агрессора

Россия не оставляет попыток расширить шпионскую сеть после массовой высылки своих дипломатов из стран Европы, однако за последние полгода помимо усиления разведывательной деятельности активизировалась и работа диверсантов. Мир сталкивается со все большим количеством угроз от России – вцепившийся в "трон" Путин ведет войну по всем фронтам. Одна из первоочередных задач агрессора – любым способом помешать притоку оружия с Запада в Украину и ослабить международную поддержку Киева.

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Подробнее о последних случаях, где засветилась российская агентура – в материале OBOZ.UA.

Австрия: центр работы российских спецслужб

Столица этой страны – Вена – превратилась в один из центров шпионской и оперативной деятельности российских спецслужб в Европе. Это утверждение основано на словах сотрудников спецслужб Австрии и чиновников западных стран, которые приводит издание The Wall Street Journal.

За последнее время численность граждан РФ, работающих на государственные структуры страны-агрессора, в Вене выросла и превысила 500. Около половины из них – дипломаты и менеджеры, однако вторая половина по сути занимается шпионской деятельностью. Как утверждается, среди этих россиян есть и оперативники, которые курируют подготовку диверсий и убийств в странах ЕС, а также отслеживают логистику западной военной помощи Украине.

Вена служит и как центр финансирования подрывной деятельности - утверждается, что работающие в Австрии под дипломатическим прикрытием сотрудники российских спецслужб развозят оттуда наличные по всей Европе.

Именно работающие в Вене россияне заплатили гонорар исполнителям убийства российского перебежчика – пилота Максима Кузьминова, который прилетел в Украину на вертолете Ми-8. Он был убит в Испании, где жил по документам на чужое имя.

Такое вольготное положение российских шпионов в Австрии связывают с тем, что де-факто тут шпионаж преследуется по закону, только если направлен против самой Австрии.

Подтверждением стало расследование в отношении бывшего операционного директора немецкого концерна Wirecard Яна Марсалека (он сейчас в международном розыске) и других членов шпионской сети, которая действовала в интересах России. Речь идет в том числе о бывших сотрудниках австрийской контрразведки, которые помогали добывать информацию в правительстве и спецслужбах Австрии и переправлять ее в Москву.

Одной из актуальных задач для членов сети, где засветился Марсалек, было похищение и убийство журналиста-расследователя Христо Грозева. В Вене подозреваемые украли ноутбук из его квартиры.

Франция: работа на упреждение

Летние Олимпийские игры, которые открываются 26 июля, стали не только важным спортивным событием, но и большой головной болью для французских спецслужб. Они обоснованно ожидали, что под прикрытием журналистов, болельщиков и других в страну проникнет российская агентура. И опасения оказались верными. Такое событие Россия пропустить ну никак не могла.

Всего за пять дней до открытия в Париже сотрудники Главного управления внутренней безопасности МВД Франции арестовали гражданин России по подозрению в подготовке "действий, которые могут привести к дестабилизации" во время Олимпийских игр.

Ему уже предъявили обвинение в разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания вражды во Франции – за это 40-летнему россиянину светит до 30 лет тюрьмы.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около тысячи человек, подозреваемых в возможном вмешательстве в интересах иностранного государства. Ранее сообщалось, что из-за существующих рисков Франция отказалась допустить на Олимпиаду около сотни россиян и беларусов, которые собирались приехать на Игры в качестве журналистов, физиотерапевтов и технического персонала.

"Помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку", – объяснил Дарманен.

Правоохранительные органы проверили миллион волонтеров, работников и других лиц, привлеченных к проведению Игр. "При всем уважении ко французским коллегам, тщательная проверка занимает немало времени, потому кто-то мог проскочить. Надо признать, что легенда и документы у российских шпионов – на достаточно высоком уровне", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Германия: активность агентуры и сорванное покушение

В последние месяцы серьезно возросла активность российской агентуры в Германии. Например, в апреле в Баварии были задержаны два агента, которые планировали диверсии по заданию российских спецслужб. Также сейчас идет процесс в отношении сотрудника службы контрразведки Германии (BND) по обвинению в передаче спецслужбе страны-агрессора стратегически важной информации и получении за это вознаграждения.

В конце июня стало известно о задержании во Франкфурте-на-Майне группы из граждан России, Украины и Армении (есть информация, что у них были "левые" паспорта). По данным следствия, по заданию иностранной спецслужбы они следили за проживающим тут украинцем, который ранее воевал против российских оккупантов. Благо, что мужчина заметил слежку и обратился в полицию.

Но самым громким стало сорванное спецслужбами США и Германии покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, готовившееся по заказу российских властей. Об этом стало известно 11 июля.

По словам сотрудников спецслужб, заговор против Паппергера был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих Украину. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall был наиболее продуманным и подготовленным. Узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщает CNN.

Rheinmetall – крупнейший немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Два дня назад концерн официально сообщил, что что получил заказ от Украины на полное техническое оснащение завода по производству боеприпасов вплоть до ввода в эксплуатацию. В марте во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год Армин Паппергер объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

Конечно же, это не на шутку беспокоит Кремль. "За последние полгода Россия усилила диверсионную кампанию против Европы и США. Для этого используются наемники, которые, в частности, поджигают склады с оружием. Диверсии призваны помешать притоку оружия с Запада в Украину и ослабить международную поддержку Киева", – утверждают источники агентства CNN в западных спецслужбах.

Австралия: семейный подряд

Больше всего на слуху деятельность российских шпионов в Европе, однако разведка страны-агрессора не обходит вниманием и другие страны мира. Много шума наделало задержание 11 июля в городе Брисбен по подозрению в шпионаже в пользу РФ Киры и Игоря Королевых.

Муж и жена – выходцы из России, которые живут в Австралии более десяти лет, но связи с родной страной не теряли и неоднократно ездили домой. Кира Королева получила австралийское гражданство в 2016 году, а ее муж – в 2020 году.

Женщина работала специалистом по информационным системам в австралийской армии и имела допуск к секретной информации. С начала 2023 года Кира Королева резко ограничила активность в социальных сетях: до этого она регулярно рассказывала о своем нестандартном хобби – добыче золота. Из материалов дела следует, что женщина могла начать "взаимодействие" с российскими спецслужбами в декабре 2022 года.

Королеву обвиняют в предоставлении незаконного доступа к компьютерным системам сил обороны Австралии, копировании и распространении информации, а также в связях с российскими спецслужбами. По данным следствия, она, находясь в длительном отпуске, не сообщив руководству, отправилась в Россию, в это время ее муж оставался в Австралии. Королева объяснила ему, как войти в ее рабочий аккаунт, а также сказала переслать ей определенные документы.

И это пока только один факт, которые озвучило следствие. Однако уже за это задержанным грозит минимум 15 лет лишения свободы, а если будет доказан именно факт шпионажа, – то и пожизненное заключение.