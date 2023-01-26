Развернули "охоту": российские и иранские хакеры пытаются сломать переписку влиятельных лиц в Британии – разведка
Российские и иранские хакеры пытаются сломать переписку и аккаунты влиятельных фигур в британском обществе. На известных британцев развернули "охоту" сразу две группы хакеров.
Об этом сообщает русская служба BBC News со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании. Отмечается, что группы иранских и российских хакеров действуют независимыми друг от друга.
"Согласно имеющейся у NCSC информации, две группы хакеров развернули шпионскую охоту прежде всего на политиков, чиновников, журналистов, аналитиков и общественных деятелей. Хакеры большей частью интересуются теми, кто исследует проблематику Ирана и России или иным образом связан с этими странами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время число этих потенциальных жертв в Великобритании относительно невелико (скорее десятки, чем сотни) и пока ущерб от хакерских действий минимальный.
NCSC объясняет, что российская и иранская группировки ведут свои кампании каждаю самостоятельно, но центр решил объединить предупреждения о них в одно, потому что они применяют схожие приемы и охотятся на схожий круг жертв.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прошлым летом хакерская группа из России Cold River атаковала три ядерных исследовательских лаборатории в США. Это подтвердили пять экспертов по кибербезопасности.
В ноябре сайт Европейского парламента подвергся мощной кибератаке. Это произошло после того, как организация приняла резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма.
А в декабре массированной кибератаке подверглись пользователи известной криптовалютной биржи Gemini. В результате личные данные миллионов клиентов попали в руки хакеров и были выставлены на продажу.
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