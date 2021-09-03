Разрушительный ураган 'Ида' добрался до Нью-Йорка: 10 фото, которые не оставят никого равнодушными

Мощный ураган "Ида", из-за которого несколько дней назад пострадало Южное побережье США, дошел до Нью-Йорка. Всего за пару часов в городе выпало рекордное количество осадков, улицы и даже станции метро оказались под водой.

Из-за этого местные власти впервые в истории объявили режим ЧС. По меньшей мере 58 человек погибли в результате ливней. OBOZREVATEL собрал фото, которые позволяют оценить масштаб урагана и его последствий.

Больше всего жертв зафиксировали в штате Нью-Джерси: там погибли 23 человека. В Нью-Йорке – минимум 12 жертв, их возраст варьируется от двухлетнего мальчика до 86-летней женщины. Большинство из них оказалось в ловушке в затопленных автомобилях и общественном транспорте.

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Из-за непогоды в Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии были перебои в железнодорожном и автобусном сообщениях, также отменили или перенесли многие авиарейсы.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за "исторического природного явления". Всем автомобилям, кроме машин экстренных служб, временно запрещено выезжать на улицы, жителей настоятельно просят не выходить из своих квартир.

The New York Times сообщило, что более 200 тысяч домов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании остаются без электричества.

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию из-за наводнений в Манхэттене, Бруклине, Квинсе, Бронксе, Стейтен-Айленде и части Лонг-Айленда.

Как пишет Reuters, осадков, выпавших в Центральном парке Нью-Йорка, достаточно для того, чтобы полностью погрузить в воду Статую Свободы.

В городе остановили работу всех линий метрополитена, поскольку вода затопила часть станций. Люди, которые в это время были в метро, застряли там без электричества, вентиляции, пищи и воды.

Ровно 16 лет назад Америка пострадала от сильнейшего урагана "Катрина", который унес жизни 1800 человек. Власти считают, что "Ида" станет не менее мощной бурей – одной из самых разрушительных за последние 150 лет. И синоптики предупреждают, что ураган продолжит двигаться на север по региону Новая Англия.