Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка: 10 фото, которые не оставят никого равнодушными

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Разрушительный ураган 'Ида' добрался до Нью-Йорка: 10 фото, которые не оставят никого равнодушными

Мощный ураган "Ида", из-за которого несколько дней назад пострадало Южное побережье США, дошел до Нью-Йорка. Всего за пару часов в городе выпало рекордное количество осадков, улицы и даже станции метро оказались под водой.

Из-за этого местные власти впервые в истории объявили режим ЧС. По меньшей мере 58 человек погибли в результате ливней. OBOZREVATEL собрал фото, которые позволяют оценить масштаб урагана и его последствий.

По меньшей мере 46 человек погибли в результате ливней

Больше всего жертв зафиксировали в штате Нью-Джерси: там погибли 23 человека. В Нью-Йорке – минимум 12 жертв, их возраст варьируется от двухлетнего мальчика до 86-летней женщины. Большинство из них оказалось в ловушке в затопленных автомобилях и общественном транспорте.

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Сильный дождь полностью затопил дороги Нью-Йорка

Из-за непогоды в Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии были перебои в железнодорожном и автобусном сообщениях, также отменили или перенесли многие авиарейсы.

Последствия урагана "Ида"

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за "исторического природного явления". Всем автомобилям, кроме машин экстренных служб, временно запрещено выезжать на улицы, жителей настоятельно просят не выходить из своих квартир.

Большинство жертв оказалось в ловушке в затопленных автомобилях и общественном транспорте

The New York Times сообщило, что более 200 тысяч домов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании остаются без электричества.

Последствия урагана "Ида" в США
Передвигаться по городу можно было только на лодке

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию из-за наводнений в Манхэттене, Бруклине, Квинсе, Бронксе, Стейтен-Айленде и части Лонг-Айленда.

В Нью-Йорке временно запретили автомобильное движение

Как пишет Reuters, осадков, выпавших в Центральном парке Нью-Йорка, достаточно для того, чтобы полностью погрузить в воду Статую Свободы.

Результаты потопа в Центральном парке
Американцев призывают не выходить из своих квартир

В городе остановили работу всех линий метрополитена, поскольку вода затопила часть станций. Люди, которые в это время были в метро, застряли там без электричества, вентиляции, пищи и воды.

Сильный ливень затопил метро Нью-Йорка

Ровно 16 лет назад Америка пострадала от сильнейшего урагана "Катрина", который унес жизни 1800 человек. Власти считают, что "Ида" станет не менее мощной бурей – одной из самых разрушительных за последние 150 лет. И синоптики предупреждают, что ураган продолжит двигаться на север по региону Новая Англия.

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