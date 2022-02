Разрушал все на своем пути: в Европе пронесся мощный ураган 'Юнис', погибли 16 человек. Фото и видео

По большей части северо-западной Европы пронесся мощный ураган "Юнис". Непогода разрушила инфраструктуру, оставив людей без электроэнергии, и забрала жизнь 16 человек.

Об этом сообщает Euronews. В частности, четыре человека погибло в Нидерландах, четыре в Польше, три в Англии, два в Германии, два в Бельгии и один в Ирландии.

Циклон развился над Ирландией, после чего прошел над частью Соединенного Королевства, затем над северной Францией и странами Бенилюкс, прежде чем отправился в сторону Дании и Германии. В последней из-за урагана был объявлен красный уровень опасности.

Сотни рейсов, поездов и паромов были отменены по всей северо-западной Европе, поскольку ураган "Юнис" пронесся менее чем через 48 часов после урагана "Дадли", в результате которого в Польше и Германии погибли по меньшей мере шесть человек.

Вследствие урагана "Юнис" в Германии было повреждено более 1000 километров железнодорожных путей, в основном из-за упавших деревьев.

Tree came down on our family house in Cobh this morning. Very lucky to say nobody was hurt, and only a few busted windows and a stray branch through the roof to show for it. Stay safe everyone #StormEunice pic.twitter.com/ipMue2eNFF