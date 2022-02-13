Сегодня в американской прессе появились сообщения о том, что расследование по сути попытки государственного переворота 6 января прошлого года выходит на качественно новый уровень. Как не раз уже заявляли представители Генеральной прокуратуры США, расследование обстоятельств этого происшествия ведется методом "от простого – к сложному" и в этом плане прокуратура опирается на данные, полученные комиссией Конгресса "6 января", а сама комиссия – на то, что нарыла прокуратура и на уже вынесенные активным участникам штурма Капитолия приговоры.

Следует напомнить о том, что комиссия Конгресса, которую называют "6 января", состоит из семи демократов и двух республиканцев, уже почти год расследует обстоятельства штурма Капитолия и ее целью является выяснение степени участи лиц, которые представляли центральные органы власти или плотно были связаны с ними в момент этого события. В свою очередь, генеральная прокуратура, которая тоже ведет расследование этих событий, подчеркнуто держится на нейтральных позициях и ее представители не раз заявляли о том, что они имею нулевую ангажированность в этом вопросе.

Видео дня

Более того, при назначении генерального прокурора у Меррика Гарланда и президента Байдена состоялся разговор, где Гарланд заявил о том, что он примет предложение занять этот пост при условии, что его ведомство будет отталкиваться только от буквы закона, а расследования будут вестись без оглядки на то, куда эти расследования могут завести. Тогда Байден ему сказал, что именно такой генпрокурор ему и нужен.

Достаточно вспомнить, как Трамп за последние полгода своей каденции как перчатки менял генпрокуроров и министров обороны так, чтобы те работали на выполнение политических заказов и то, кого и как назначил Байден. Кстати, тут уместно вспомнить и то, что назначает зелень в правоохранительные органы, но это – другая, обширная история. В данном же случае важно то, что неспешность и обстоятельность расследования, в частности говорит и о том, что все делается с максимальной объективностью и опираясь на твердую правовую основу.

И вот именно расследование комитета Конгресса вышло на тут рубеж, когда забрасываются сети на рыбу, калибром покрупнее. Повестки получили четыре адвоката Трампа, которые активно продвигали идею "украденных выборов", с которой Донни никак не может слезть до сих пор. Среди них, повестка вручена и одиозному Руди Джулиани, который был не только личным адвокатом Трампа, но и его личным советником. В повестке, кроме всего прочего, сказано следующее:

"Вы активно продвигали заявления о фальсификации выборов от имени бывшего президента Трампа и стремились убедить законодателей штата предпринять шаги по отмене результатов выборов… Вы настоятельно призвали президента Трампа осуществить захват машин для голосования по всей стране после того, как президенту доложили о том, что Министерство внутренней безопасности не имеет законных полномочий на это".

То есть, комиссия уже имеет доказательства того, что именно Джулиани стоял за этими идеями и настоятельно требует дать пояснения, по данным вопросам. Ему настоятельно рекомендовали сотрудничать с комиссией и внести ясность в обстоятельства дела. Повестка была ему вручена ранее и он должен был явиться для дачи показаний еще 18 января, но через своих адвокатов он ходатайствовал о переносе мероприятие на более поздний срок. Причина переноса не разглашается, но комиссия согласилась отсрочить это мероприятие.

Тем временем Джулиани все еще размышляет над тем, следует ли сослаться на привилегию исполнительной власти или привилегию адвоката-клиента в его отношениях с Трампом, чтобы защитить от следствия, определенную часть информации и продолжить вести переговоры о том, давать ли ему неофициальное интервью или дать официальные показания. Между тем, Джулиани, через своего адвоката, сообщил комитету о том, что он – более открыт для взаимодействия со следствием, чем некоторые другие соратники Трампа, которые полностью отказались от сотрудничества.

Джулиани, как никто другой знает, что Трамп, чтобы уйти от ответственности, не задумываясь будет шагать по трупам своих приближенных и потому ему действительно есть о чем задуматься. Но если Руди заговорит, чтобы выторговать себе свободу и неприкосновенность, то время размышлять придет уже к Трампу. И между прочим, Джулиани может много рассказать и про зеленых кротов, которые копошатся в Киеве. Но это будет так, если он решится.