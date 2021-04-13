Сейчас мировой высший политический класс получает два наглядных урока того, к чему приводит благодушие и нежелание поставить ублюдка на место еще тогда, когда это можно сделать малой ценой и без какой-то драки. Понятно, что первый урок дает товарищ Путин и об этом написано уже множество различных материалов из которых видно, что благодушный и ленивый Запад заигрался с этим деятелем и теперь имеет проблему, которая уже не решается амбулаторно и требует исключительно хирургического лечения.

Второй урок дает его закадычный друг – мистер Трамп. Кроме тех самых тем, которые продемонстрированы в первом уроке, Трамп показывает, что скорость превращения чубатого недоразумения в огромную смердящую кучу проблем может быть настолько высокой, что пропустить момент правильного воздействия – преступление. Сейчас это видно даже упоротым трампофилам, которые и вывели этого персонажа на самый верх, дав ему повод метать помои уже без оглядки и остановки.

Так, выступая со своей очередной речью в пятницу, Трамп начал и закончил ее все той же жвачкой, от которой должно бы тошнить любого вменяемого человека, а именно – о том, что у него украли победу на выборах. Инсайдеры сообщают, что об этом он разговаривает при любом удобном случае и даже с унитазом в своих апартаментах собственного флоридского гольф-клуба, где он сейчас живет. Об этом он говорит под различным соусом и всегда обвиняет кого-то, что ему не подарили победу, отбросив результаты голосования.

Список лиц, которые ему в этом не помогли, а по сути – не пошли ради него на преступление, стремится к бесконечности и в этот раз под раздачу попал лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Собственно говоря, это был один из самых стойких и последовательных сторонников Трампа, но он не пошел на преступление, которого от него требовал Трамп, и признал победу Джо Байдена после голосования выборщиков, 14 декабря минувшего года.

Понятно, что Трампу не нужны такие союзники, которые не готовы ради него пойти на преступление и посидеть в тюрьме, например. Он открыто говорит о этом и о том, что есть его мнение и неправильное мнение. Если это "неправильное" имеет форму закона, то через него надо переступить, предварительно плюнув, и двигаться дальше. Трамп требует, чтобы к нему относились как к фюреру и жертвовали всем ради его интересов.

И вот в пятницу, толкая очередную свою бредоносицу об украденных выборах и об отсутствии должной реакции у лидера республиканской Франции Сената, Трамп сказал примерно следующее:

"Если бы это был Шумер (лидер демократической фракции Сената) вместо этого глупого сукиного сын Митча Макконнелла, они (демократы) бы никогда этого (утверждения результатов выборов) не позволили. Они бы сражались с этим… Я нанял его жену (Элейн Чао – министр транспорта в администрации Трампа). Он когда-нибудь говорил спасибо за это?"

Этот брутальный стиль общения Трампа, когда он развешивает оскорбительные ярлыки на всех, кто ему не нравится, кроме Путина, например, мог устояться только из-за гарантированной безнаказанности. Трамп не ответил за это ни в суде ни отгреб в харю, как это давно должно было случиться с пациентом, у которого такая грязная и ядовитая "метла". И сейчас, побывав на посту президента, его окончательно придавила мания величия, а потому – риторика стала еще более брутальной и позорной.

Его речи уже давно напоминают склоку рыночных торговок семечками и никто ему не дает отпора. А ведь это можно было сделать очень давно и скорее всего, он так и не оказался бы в первом кресле государства и не натворил всего того, за что он уже просто обязан ответить перед законом, что у него еще впереди.

Но именно то, что момент правильной реакции на помойный уровень риторики Трампа утерян, отмечает экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканский представитель от штата Огайо, Джон Боннер. На днях он дал интервью агентству USA Today по поводу своей недавно вышедшей книги "On the House: A Washington Memoir". В ходе интервью, Боннер коснулся и последних событий, о которых он говорит вполне определенно.

Так, он считает, что Трамп заранее готовил компания непризнания результатов выборов, если он их проиграет. Он говорит, что специально отследил все публичные выступления Трампа и отметил, что постоянная риторика, на эту тему, пошла еще с начала лета, хотя что-то проскальзывало и раньше.

Видимо, на Трампа повлияли беспорядки "Флойда", где он впервые обнаружил, что всеобщего обожания к нему – нет и наоборот, что есть масса людей, которые видят в его лице преступника. И вот тогда его риторика об "украденных выборах" стала постоянной и целенаправленной. Это случилось задолго до того, как стало понятно, в каких условиях будет проходить голосование.

Боннер говорит, что когда Трамп только вынырнул, как персона, которая может стать претендентом на кандидата от республиканской партии, он присутствовал на какой-то встрече, куда был приглашен Трамп и был поражен его публичной брутальностью. Во время беседы, помощник Трампа неправильно подсказал ему фамилию руководителя какой-то страховой компании и Трамп обрушился на него гневно и шумно, засыпая оскорблениями, из которых "идиот" было самым мягким. В общем, уже тогда было понятно, что это человек перешагнул рамки жесткого "нью-йоркского общения" и сигнализировало о том, что этот человек – проблема.

Боннер говорит о том, что лично призывал Трампа отказаться от постинга в твиттере, поскольку то, что он там пишет – не уровень президента и не уровень лидера партии. А кроме того, Боннер считает, что Трамп несет прямую ответственность за прямые призывы к мятежу и штурму Капитолия. Он подчеркнул, что был просто поражен глубиной жестокости Трампа, который толкнул своих самых пламенных сторонников на действия, которые являются незаконными и серьезно наказуемыми, а потом – легко от них отказался.

Именно этого Трамп требовал не только от толпы под Капитолием, но и от сенаторов и других чиновников, но у тех все же хватило ума не влезть в это болото, в которое сам Трамп никогда не полезет, поскольку привык делать грязную работу, чужими руками. И вот учитывая все это, Митч Макконнелл, один из самых рассудительных и выдержанных республиканцев, дал Трампу словесный отпор, в его же стиле, как это сделал и Байден на первом туре предвыборных теледебатов.

Отвечая на пятничный выпад Трампа, он отгрузил ему той же монетой, назвав Чубчика "тупым сукиным сыном". И вот что интересно, если подобная лексика от Трампа выглядит потоком помоев неуравновешенного и не обремененного интеллектом пациента, то в исполнении Макконнелла это звучит как крайне точное определение сущности Трампа невозможное без употребления подобных идиом.

В любом случае, пора призывать к ответу этих распоясавшихся негодяев и призывать их к ответу настолько жестко, насколько это вообще возможно, чтобы не создавать прецедента безнаказанности.