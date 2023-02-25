Раскрыта ''тайна'' загадочного шара на берегу в Японии, вызвавшая ажиотаж. Фото и видео

Гигантский металлический шар, выброшенный волной на пляж Японии и вызвавший подозрения у властей, оказался обычным буем. После рентгеновского снимка полиция подтвердила, это просто большой сферический кусок металлолома, который не содержит никакой взрывчатки.

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Об этом сообщило издание The New York Times. Океанограф Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего Уве Сенд рассказал, что буи, подобные обнаруженному в Японии, широко доступны для покупки в Интернете и их можно увидеть на Pinterest.

Эксперт пояснил, что океанографы используют различные типы буев для многих видов исследований и обычно раскрашивают их в яркие цвета с именем или номером телефона, часто прикрепляя свет или маяк, чтобы отслеживать прикрепленное к ним дорогостоящее оборудование.

Сенд отметил, что обычно они сделаны из стали и часто используются для швартовки кораблей в гаванях или в море, они плавают на поверхности, в отличие от других буев, которые могут выдерживать давление воды.

При этом ученый посчитал реакцию на буй, найденный в японском городе Хамамацу, немного странной, учитывая широкое использование таких устройств в исследованиях океана и морских перевозках.

Напомним: 21 февраля на побережье в Японии обнаружили неизвестный шар, доступ к месту сразу же ограничили из-за угрозы взрыва. Объект проверяли специалисты, прибывшие на место происшествия.

После этого, в сети поползли домыслы, шутки и мэмы по поводу происхождения найденного предмета. Основная масса коментариев подозревала гигантский шар в шпионаже и отражала геополитическую напряженность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 февраля, над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежения. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай;

– уже 4 февраля, в США приняли решение сбить китайский воздушный шар. Аэростат был уничтожен в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США;

– 17 февраля в китайской провинции Хэбэй заметили неопознанный летающий объект. Этот инцидент вызвал массовые задержки в местном аэропорту, из-за чего самолеты перенаправлялись в другие аэропорты в близлежащих городах.

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