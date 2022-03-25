Чаушеску на трибуне в последний раз, 1989 год

В декабре 1989 года в Румынии было неспокойно. Многие граждане были недовольны несменяемым вождем и откровенно от него устали. На вершине власти "полноводный Дунай разума" находился уже 24 года.

21 декабря "Гений Карпат" выступал на митинге в поддержку себя любимого. На митинг согнали около ста тысяч человек. Выступать "Творец эпохи невиданного обновления" любил, ведь все газеты и телепрограммы с утра до вечера рассказывали о его великих свершениях, о том как он борется за счастье румын, защищает Родину от враждебного мира, который спит и видит как завоевать Румынию. На последнем партийном съезде делегаты 62 раза устраивали бурную и продолжительную овацию "Источнику нашего света".

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Но выступление пошло не по плану, говорят, что некоторые кричали — Долой и Крыса. Слышал ли "Герой из Героев" свист обожания не известно. Но на следующий день он бежал из Бухареста в свой бункер.

Жить ему оставалось четыре дня.