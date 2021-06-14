Путин оправдался за военную эскалацию тем, что Украина "постоянно подтаскивала военных в район конфликта"

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она "постоянно подтаскивает" военнослужащих и технику к зоне боевых действий на Донбассе. В то же время перемещение российских войск он связал с проведением учений.

Пропагандистские заявления президента страны-агрессора прозвучали в его интервью телеканалу NBC. Фрагменты разговора были опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 14 июня. Журналист задал политику вопрос о перемещениях российских ВС, на что тот ответил:

"Украина постоянно подтаскивала – да, по-моему, и сейчас продолжает еще ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу".

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Путин продолжил заявлением о том, что РФ проводила плановые учения одновременно в нескольких регионах "на своей территории": и не только на юге, но и на Дальнем Востоке, в Арктике.

"В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили", – утверждает Путин.

Он напомнил, что в настоящее время на южных границах России проходят учения Defender Europe.

"40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?" – ответил президент России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что угроза активизации агрессии России против Украины сохраняется. Десятки тысяч военнослужащих РФ и военная техника соседа по-прежнему находятся вблизи нашей границы и во временно оккупированном Крыму.