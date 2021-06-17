Путин о переговорах с Байденом: мы смогли понять друг друга по ключевым позициям

Глава России Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от встречи с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, образ президента США, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью.

Об этом Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, которую транслировал телеканал "Россия 24". Он отметил, что обстановка саммита РФ – США была доброжелательной, им с Байденом удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам.

"Байден выглядит бодро, мы с ним разговаривали два с половиной часа, он полностью в материале", – подчеркнул российский президент.

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Он выразил надежду, что в США "не будет так, как в предыдущие годы", и Байдену дадут спокойно работать.

Касательно тем, которые обсудили президенты, Путин заявил, что РФ много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но американская сторона отказывается, "обвиняя Россию во всех грехах".

По его мнению, лучше объединить усилия стран в борьбе с киберпреступностью, чем "собачиться и искать виновных".

Также хозяин Кремля прокомментировал вопрос гонки вооружений, сказав, что скрыто или открыто, но она идет, причем не по инициативе РФ.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал прошедший саммит. Он расстроен, что Байден "не одержал никаких побед".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Женеве состоялись переговоры лидеров США и России. Они продолжались около двух часов – больше запланированного времени.