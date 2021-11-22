Путин намерен избавиться от Лукашенко и крепче взять Беларусь за поводок, – оппозиционер

Кремль заинтересован в понижении статуса самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поскольку президент РФ Владимир Путин забирает на себя его "токсичность".

Руководству РФ необходимо "укоротить поводок", на котором оно держит Беларусь, даже если для этого потребуется смена президента. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

"Задача Лукашенко – сохраниться у власти и сохранить за собой полный контроль на как можно больший срок, а значит, отпустить кремлевский поводок. А интерес Путина – укоротить этот поводок, чтобы сохранить свой контроль над Беларусью", – пояснил оппозиционер.

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По его словам, из-за действий Лукашенко и его явной поддержки со стороны Путина отношение рядовых беларусов к России как таковой и лично к главе Кремля существенно ухудшилось. Об этом, в частности, свидетельствует последний соцопрос, проведенный российским ВЦИОМ.

Фактически "Путин забирает токсичность Лукашенко на себя", – заметил Лебедько.

Чтобы исправить ситуацию, Кремлю необходимо, чтобы Лукашенко, как минимум, "отошел в сторону", потеряв часть власти, например, посредством конституционной реформы.

Еще один вариант для Кремля – увеличить присутствие пророссийских сил в беларусском парламенте, а также сменить президента страны, который будет иметь меньше полномочий, чем Лукашенко, но окажется более управляемым для Москвы.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 17 ноября в Праге (Чехия) прошла акция протеста против диктаторских режимов в России и Беларуси. На площади был установлен бутафорский унитаз, на который посадили кукол, похожих на Путина и Лукашенко.