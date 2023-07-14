Путин может присутствовать на саммите БРИКС, несмотря на ордер на арест МУС – СМИ

Саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике в августе будет проходить в очном формате. При этом личное участие в нем примут все пять президентов стран, входящих в это объединение, включая президента РФ Владимира Путина.

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Об этом заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса, пишет издание EWN. Ранее предполагалось, что саммит может состояться в виртуальном формате из-за ордера МУС на арест Путина.

"На фоне продолжающихся слухов о том, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который состоится в Южно-Африканской Республике в августе, президент Сирил Рамафоса заявил, что мероприятие состоится и будет происходить лично. Рамафоса сообщил об этом на заседании Делового совета БРИКС в Сэндтоне в четверг вечером", – пишет издание.

Таким образом президент ЮАР поставил точку в предположениях, что после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина это событие могут решить проводить виртуально.

ЮАР является подписантом Римского устава и участником МУС, поэтому она должна выполнить ордер суда.

Напомним, ранее Путин попытался оправдаться за встречу с "вагнеровцами", устроившими мятеж. Он рассказал пропагандистам РФ о том, как встречался с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и командирами этой частной армии и предлагал им "варианты трудоустройства".

При этом Путин, ранее заявлявший о полном финансировании "вагнеровцев" из госбюджета РФ, выдал, что этой ЧВК "не существует", поскольку в России "нет закона о частных военных компаниях".