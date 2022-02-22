"Против этого вируса нет вакцины": Кислица на Совбезе ООН напомнил о преступлениях Кремля

С момента, когда Россия решила признать независимость террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", под ударом оказались все нации. Кремль распространяет "вирус", бьющий по ООН.

Об этом в своей эмоциональной речи на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он сообщил, что пришел на заседание в маске совсем не из-за коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я в маске не из-за болезни – мы все вакцинированы против COVID-19. Это из-за вируса, против которого пока нет вакцины. Вируса, бьющего по ООН. Вируса, распространяемого Кремлем", – заявил он.

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Представитель Украины подчеркнул, что страна, оккупировавшая часть Грузии в 2008 и часть нашей страны в 2014, представляет угрозу для всех независимых наций.

"Однако, как отметил президент Владимир Зеленский, международно признанные границы Украины есть и останутся неизменными. Что бы там Россия ни делала", – добавил он.

Кыслица объяснил международному обществу, что своим решением о признании "ЛДНР" Россия фактически легализовала свои войска, которые стоят на украинской земле с 2014 года. Однако Украина хочет мира, никого не боится и никому не отдаст свои земли.

"Это не февраль 2014, это февраль 2022. Другая страна, другая армия, и одна цель – мир. Мир в Украине, мир в Европе, мир в мире", – подытожил дипломат, призвав Россию отказаться от угроз, отменить свое решение и вернуться за стол переговоров.

Напомним: Совет безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) по призыву Украины и ее союзников провел срочное заседание на фоне "признания" Россией "независимости" так называемых республик "Л/ДНР". Оно прошло в открытом формате с выступлениями на ней всех стран-членов, учитывая Российскую Федерацию.

Кремль призвали отказаться от действий, приводящих к эскалации, а представитель последнего обвинял Киев в невыполнении "Минска".

"Мы поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета безопасности ООН. Совбез должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины, государства-члена ООН", – ранее заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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