Президент Евросовета шокирован зверствами оккупантов на Киевщине: дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе

Мир увидел зверства российских оккупантов в украинской Буче – и ужаснулся. Фотодоказательства страшных преступлений россиян против безоружных украинцев в оккупированном городе в Киевской области шокировали президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Он назвал то, что совершала путинская армия в мирном украинском городе под Киевом, "Бучанской резней" - и заверил: за это Россия ответит и в судах, и собственной экономикой. Новые сокрушительные санкции против России из-за Бучи Шарль Мишель анонсировал в своем Twitter.

"Шокированный страшными фотографиями зверств российской армии на освобожденной Киевщине. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для преследования в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе", - написал президент Евросовета.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в МИД Британии назвали зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Там пообещали, что виновные в этом бесчеловечном преступлении будут привлечены к ответственности.

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